Неделя начинается в критические девятые лунные сутки, которые завершаются как раз в понедельник к вечеру. Наступит вторая четверть лунного месяца, самая продуктивная и многообещающая. В это время лучше повременить с быстрыми проектами и плановыми операциями. Если есть возможность, отложите их до следующей недели, советует астролог из Центра прогнозирования и психологии АструС Михаил Чистяков.

Неделя начинается в критическиедевятые лунные сутки, которыезавершаются как раз в понедельник к вечеру. Наступит вторая четвертьлунного месяца, самая продуктивная и многообещающая. В это время лучше повременить с быстрыми проектами иплановыми операциями. Если есть возможность, отложите их до следующей недели, советуетастролог из Центра прогнозирования и психологии МихаилЧистяков.ОВЕННеплохая неделя для типичныхОвнов – вы можете смело продемонстрировать всем все, на что способны,раскрыть все свои таланты и грани. Неделя обещает быть прибыльной и вматериальном плане. А выходные дни, как и положено, есть возможность провестидома, с семьей, с родителями, с близкими людьми.ТЕЛЕЦС самого начала недели еще не стоитразворачиваться во всю ширь. Если не получится взять отгул, то хотя бы побудьтена вторых ролях – вы свое наверстаете уже во вторник. С этого дня у вас вседолжно складываться максимально хорошо. Выходные дни стоит провести с друзьямиили родственниками – не сидите в одиночестве.БЛИЗНЕЦЫНаступившая неделя делится у васровно на две половины, причем, наилучшая ее часть начнется в четверг, когда высможете проявить себя настоящим лидером и возглавить любой процесс. А до этогонабирайтесь сил во втором эшелоне. Суббота и воскресенье благоприятны для любыхфизических нагрузок, занятий спортом.РАКПостарайтесь больше успеть впонедельник вечером – лучшего дня для карьерных свершений трудно себепредставить. Как профессионалу вам точно не будет равных. В следующие два дняможно приступать к реализации новых планов. А вот период четверг и пятница не годятся для начинаний. На выходных займитесь активными видами отдыха.ЛЕВЭта неделя должна сложиться для васудачно, по крайней мере, звезды к вам благоволят. Вы можете побороться за пальмупервенства, и наверняка добьетесь победы. Если что-то и не будет получаться, вконце недели друзья обязательно придут к вам на помощь. А отдохнуть ирасслабиться можно, как и положено, на выходных днях.ДЕВАНе стоит с первого же рабочего дняпоказывать все, на что вы способны – оставьте проявлять героизм другим знакам.Во вторник и среду может приходить интересная информация – следите зановостями. В четверг и пятницу можно сделать рывок в профессиональном плане.Выходные проведите с лучшим другом.ВЕСЫПонедельник посвятите работе вколлективе – вы же не любите одиночества. Во вторник и среду сдерживайте своипорывы – они могут закончиться не так радужно, как хотелось бы. Четверг ипятница благоприятны для обучения. Если в субботу и воскресенье вам предложатпоработать, соглашайтесь, не пожалеете.СКОРПИОННеделя начнется в активномнапряженном труде на благо родного предприятия. Правда, личнойзаинтересованности вы можете и не ощутить. Следующие дни благоприятны дляработы в команде – собственными проектами сможете заняться позже. К концунедели сбавьте обороты. Выходные можно посвятить культурному досугу.СТРЕЛЕЦНе каждый понедельник идешь на работукак на праздник. Эта неделя начинается именно так – вас посетит вдохновение, выможете справиться с любой проблемой. А вот в последующие дни может затянуть рутина– работы будет много, но она будет скучная и неинтересная. В выходные дни лучшесидеть дома, избегайте любого экстрима.КОЗЕРОГДаже если вы не представительтворческой профессии, не пишите картин и не слагаете стихов, наступившая неделябудет наполнена для вас творчеством, а оно необходимо в любом деле. К концунедели на смену вдохновению придет необходимость. Выходные дни лучше всегопровести со своей половиной.ВОДОЛЕЙНеделя начинается активно,правда, активность будет, скорее, ментальная, чем физическая. Со вторника васмогут отвлечь домашние дела – не планируйте на первую половину недели важныхмероприятий. Зато четверг и пятница пройдут очень хорошо. Субботу и воскресеньепосвятите мелкой домашней работе.РЫБЫВсе важные мероприятия, звонки ивстречи запланируйте на первую половину недели – она как будто специальнопредназначена для этого. Вторая половина недели не так плодотворна, если тольковаша деятельность не связана с недвижимостью. В выходные дни грех не устроитьсемейное торжество с музыкой и плясками.