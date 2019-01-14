Неделя начинается в критические
девятые лунные сутки, которые
завершаются как раз в понедельник к вечеру. Наступит вторая четверть
лунного месяца, самая продуктивная и многообещающая. В это время лучше повременить с быстрыми проектами и
плановыми операциями. Если есть возможность, отложите их до следующей недели, советует
астролог из Центра прогнозирования и психологии АструС Михаил
Чистяков.
Неделя начинается в критические
девятые лунные сутки, которые
завершаются как раз в понедельник к вечеру. Наступит вторая четверть
лунного месяца, самая продуктивная и многообещающая. В это время лучше повременить с быстрыми проектами и
плановыми операциями. Если есть возможность, отложите их до следующей недели, советует
астролог из Центра прогнозирования и психологии Михаил
Чистяков.
ОВЕН
Неплохая неделя для типичных
Овнов – вы можете смело продемонстрировать всем все, на что способны,
раскрыть все свои таланты и грани. Неделя обещает быть прибыльной и в
материальном плане. А выходные дни, как и положено, есть возможность провести
дома, с семьей, с родителями, с близкими людьми.
ТЕЛЕЦ
С самого начала недели еще не стоит
разворачиваться во всю ширь. Если не получится взять отгул, то хотя бы побудьте
на вторых ролях – вы свое наверстаете уже во вторник. С этого дня у вас все
должно складываться максимально хорошо. Выходные дни стоит провести с друзьями
или родственниками – не сидите в одиночестве.
БЛИЗНЕЦЫ
Наступившая неделя делится у вас
ровно на две половины, причем, наилучшая ее часть начнется в четверг, когда вы
сможете проявить себя настоящим лидером и возглавить любой процесс. А до этого
набирайтесь сил во втором эшелоне. Суббота и воскресенье благоприятны для любых
физических нагрузок, занятий спортом.
РАК
Постарайтесь больше успеть в
понедельник вечером – лучшего дня для карьерных свершений трудно себе
представить. Как профессионалу вам точно не будет равных. В следующие два дня
можно приступать к реализации новых планов. А вот период четверг и пятница не годятся для начинаний. На выходных займитесь активными видами отдыха.
ЛЕВ
Эта неделя должна сложиться для вас
удачно, по крайней мере, звезды к вам благоволят. Вы можете побороться за пальму
первенства, и наверняка добьетесь победы. Если что-то и не будет получаться, в
конце недели друзья обязательно придут к вам на помощь. А отдохнуть и
расслабиться можно, как и положено, на выходных днях.
ДЕВА
Не стоит с первого же рабочего дня
показывать все, на что вы способны – оставьте проявлять героизм другим знакам.
Во вторник и среду может приходить интересная информация – следите за
новостями. В четверг и пятницу можно сделать рывок в профессиональном плане.
Выходные проведите с лучшим другом.
ВЕСЫ
Понедельник посвятите работе в
коллективе – вы же не любите одиночества. Во вторник и среду сдерживайте свои
порывы – они могут закончиться не так радужно, как хотелось бы. Четверг и
пятница благоприятны для обучения. Если в субботу и воскресенье вам предложат
поработать, соглашайтесь, не пожалеете.
СКОРПИОН
Неделя начнется в активном
напряженном труде на благо родного предприятия. Правда, личной
заинтересованности вы можете и не ощутить. Следующие дни благоприятны для
работы в команде – собственными проектами сможете заняться позже. К концу
недели сбавьте обороты. Выходные можно посвятить культурному досугу.
СТРЕЛЕЦ
Не каждый понедельник идешь на работу
как на праздник. Эта неделя начинается именно так – вас посетит вдохновение, вы
можете справиться с любой проблемой. А вот в последующие дни может затянуть рутина
– работы будет много, но она будет скучная и неинтересная. В выходные дни лучше
сидеть дома, избегайте любого экстрима.
КОЗЕРОГ
Даже если вы не представитель
творческой профессии, не пишите картин и не слагаете стихов, наступившая неделя
будет наполнена для вас творчеством, а оно необходимо в любом деле. К концу
недели на смену вдохновению придет необходимость. Выходные дни лучше всего
провести со своей половиной.
ВОДОЛЕЙ
Неделя начинается активно,
правда, активность будет, скорее, ментальная, чем физическая. Со вторника вас
могут отвлечь домашние дела – не планируйте на первую половину недели важных
мероприятий. Зато четверг и пятница пройдут очень хорошо. Субботу и воскресенье
посвятите мелкой домашней работе.
РЫБЫ
Все важные мероприятия, звонки и
встречи запланируйте на первую половину недели – она как будто специально
предназначена для этого. Вторая половина недели не так плодотворна, если только
ваша деятельность не связана с недвижимостью. В выходные дни грех не устроить
семейное торжество с музыкой и плясками.