В первый игровой день Открытого чемпионата Австралии по теннису, первого в сезоне турнире Большого шлема, произошли две мини-сенсации. Состязания уже после стартовых матчей покидают победительница французского Шлема Елена Остапенко и немка Юлия Гергес.

В первый игровой день Открытого чемпионата Австралии по теннису, первого в сезоне турнире "Большого шлема", произошли две мини-сенсации. Состязания уже после стартовых матчей покидают победительница французского "Шлема" Елена Остапенко и немка Юлия Гергес.Остапенко, которая полтора года назад сенсационно выиграла турнир в Париже, на сей раз сама пала жертвой сюрприза: гречанка Мария Саккари провела очень хороший матч против 22-го номера "посева" соревнований в Мельбурне. Она выиграла в трех партиях – 6:1, 3:6, 662.Гергес, у которой на Australian Open был четырнадцатый номер "посева", встречалась с 35-й ракеткой мира американкой Даниэль Коллинз. Здесь также соперницам пришлось провести на корте все три партии и американка была сильнее — 2:6, 7:6, 6:4. При этом во втором сете Гергес подавала на победу, но не смогла выиграть.