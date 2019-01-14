Boeing 707, который разбился Тегеране, должен был приземлиться в другом аэропорту. При посадке пилот допустил ошибку. На борту самолета находились 10 человек.

Самолет, который разбился Тегеране, должен был приземлиться в другом аэропорту.Инцидент произошел при посадке. Как сообщает агентство Мехр, Boeing 707, который эксплуатировался компанией Kyrgyzstan Airlines, вылетел из Бишкека и должен был сесть в международном аэропорту Караджа в пригороде Тегерана. Однако пилот допустил ошибку и начал снижаться в другом аэропорту, который находится поблизости. После этого лайнер въехал в жилой район.На борту воздушного судна находились по меньшей мере десять человек, сообщает ТАСС.