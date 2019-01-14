Программа очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги завершилась матчем в Братиславе, где Слован на своем льду принимал екатеринбургский Автомобилист. Игра завершилась со счетом 6:3.

Программа очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги завершилась матчем в Братиславе, где "Слован" на своем льду принимал екатеринбургский "Автомобилист". Игра завершилась со счетом 6:3.Самым результативным хоккеистом встречи стал нападающий гостей Дэн Секстон, набравший 3 (2+1) очка. Также за "Автомобилист" забивали Илья Крикунов, Никита Трямкин, Найджел Доус и Стефан Да Коста. У словацкого клуба забивали Матуш Сукель, а дубль на свой счет записал Патрик Лампер."Автомобилист" благодаря выездному успеху набрал 77 очков и продолжает удерживать лидерство в Восточной конференции. "Слован" же наоборот, с 27 баллами продолжает замыкать таблицу Западной конференции.Еще один поединок дня завершился выездной победой "Трактора" в Риге, где челябинцы в овертайме забили "Динамо" решающую шайбу и победили со счетом 2:1.