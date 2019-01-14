21 января в Бутырском суде Москвы назначено проведение досудебной беседы по иску пожилой женщины. Бабушка сестер, обвиняемый в расправе над отцом, просит выписать старшую девушку из жилья.

21января в Бутырском суде Москвы назначено проведение досудебной беседы по иску пожилойженщины. Бабушка сестер, обвиняемый в расправе над отцом, просит выписатьстаршую девушку из жилья.Пословам адвоката Алексея Липцера, ранее мать убитого 57-летнего МихаилаХачатуряна уже подобным образом добилась выписки из своей квартиры матери самихдевушек и их старшего брата. Он отметил, что "на условия применения мерыпресечения в виде запрета определенных действий, избранной для старшей сестрыХачатурян, судебное разбирательство не повлияет", передает27 сентября суд постановил,что трем девушкам запрещено покидать жилье с 21:00 часа до 7 утра ипользоваться телефоном и интернетом. Обвиняемым позволено общаться с близкимиродственниками, адвокатами и следователем.Напомним,ранее стало известно, что жить сестры будут в разных квартирах. Одна – по меступрописки у бабушки, другие – в арендованном жилье.Как писали "Дни.ру",кровавая драма разыгралась 27 июля в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве. Там,в межквартирном холле было обнаружено тело Михаила Хачатуряна с множественнымиколото-резаными ранениями.Поподозрению в убийстве были задержаны дочери погибшего. На допросе девушкипризнали вину и пояснили, что он издевался над ними. По данным некоторыхСМИ, Хачатурян применял к дочерям сексуальное насилие.