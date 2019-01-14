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января в Бутырском суде Москвы назначено проведение досудебной беседы по иску пожилой
женщины. Бабушка сестер, обвиняемый в расправе над отцом, просит выписать
старшую девушку из жилья.
21
января в Бутырском суде Москвы назначено проведение досудебной беседы по иску пожилой
женщины. Бабушка сестер, обвиняемый в расправе над отцом, просит выписать
старшую девушку из жилья.
По
словам адвоката Алексея Липцера, ранее мать убитого 57-летнего Михаила
Хачатуряна уже подобным образом добилась выписки из своей квартиры матери самих
девушек и их старшего брата. Он отметил, что "на условия применения меры
пресечения в виде запрета определенных действий, избранной для старшей сестры
Хачатурян, судебное разбирательство не повлияет", передает
27 сентября суд постановил,
что трем девушкам запрещено покидать жилье с 21:00 часа до 7 утра и
пользоваться телефоном и интернетом. Обвиняемым позволено общаться с близкими
родственниками, адвокатами и следователем.
Напомним,
ранее стало известно, что жить сестры будут в разных квартирах. Одна – по месту
прописки у бабушки, другие – в арендованном жилье.
Как писали "Дни.ру",
кровавая драма разыгралась 27 июля в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве. Там,
в межквартирном холле было обнаружено тело Михаила Хачатуряна с множественными
колото-резаными ранениями.
По
подозрению в убийстве были задержаны дочери погибшего. На допросе девушки
признали вину и пояснили, что он издевался над ними. По данным некоторых
СМИ, Хачатурян применял к дочерям сексуальное насилие.