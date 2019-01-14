Трагедия в российском городе – бальзам на душу для некоторых украинцев. Пользователи Сети из Незалежной глумятся над жертвами взрыва в Шахтах Ростовской области.

Трагедия в российском городе – "бальзам на душу"для некоторых украинцев. Пользователи Сети из Незалежной глумятся над жертвамивзрыва в Шахтах Ростовской области.СМИ Незалежной смакуют подробности несчастного случая, произошедшего утром14 января в Ростовской области России. В комментариях к новостям – вакханалияненависти. Некоторые пользователи не скрывают радости по поводу постигшейроссиян трагедии."Прямо бальзам на душу", – признается один изкомментаторов. "Презрение к рабам!", "Взрыв в Мытыщах, унесетКацапов тыщи (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – изощряются в остроумии другие. Большинство от радости даже не в состоянии связновыразить обуревающие их чувства – приходится прибегать к нецензурной лексике.Сообщается, что 72-квартирный дом в городе Шахты Ростовскойобласти был построен в 1993 году. Причиной взрыва могли стать нарушения приэксплуатации газового оборудования.Приводятся и высказывания спасателей, которые не исключают,что под завалами после взрыва в Шахтах остаются живые люди. "Минуты тишины и анализобстановки показывают, что под завалами есть живые люди. Проводятся работы поих обнаружению и деблокированию", – цитирует сотрудника МЧС "Обозреватель".В спасательных работах после задействованы 120 человек и 35 единиц техники. На место ЧП выехал губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он сообщил, что для жильцов пострадавшего дома в ближайшей школе развернут пункт временного размещения.Напомним, что в понедельник утром произошел , в доме частично обрушились восьмой и девятый этажи. По последним данным МЧС, спасены семь человек, среди них один ребенок. Судьба еще четверых неизвестна.