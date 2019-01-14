Лариса Гузеева обнародовала фотографию, на которой запечатлена со своими коллегами. Популярная актриса вызвала восхищение поклонников своим видом – артистка предстала в наряде с головкружительным декольте.

Лариса Гузеева обнародовала фотографию, на которой запечатлена со своими коллегами. Популярная актриса вызвала восхищение поклонников своим видом – артистка предстала в наряде с головкружительным декольте.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram выложила архивное фото, на котором запечатлена в обществе актеров. "Листая альбом... Всех узнали?🎄❄🍾" – обратилась к подписчикам популярная актриса. Многие поклонники признали в мужчине слева известного артиста Сергея Маковецкого, а в мужчине справа – совсем молодого актера Алексея Серебрякова.А вот мужчины в центре фото стали загадкой для подписчиков. Впрочем, все же нашлись истинные знатоки. Так, актриса Наталия Антонова назвала имя человека, расположившегося в самом низу кадра, – актер Сергей Виноградов. А бородатым мужчиной, пристроившимся рядом с привлекательной артисткой, оказался режиссер Владимир Хотиненко.Большинство фанатов не столько пытались угадать имена окруживших мужчин, сколько любовались ее внушительным декольте. На все комплименты популярная актриса дала объяснение: "я беременная сыном снималась (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)".Пользователи Сети рассыпались в комплиментах. "Кроме Вас и Вашего шикарного декольте, никого не вижу", "Узнаваема! Какие формы!", "До чего же красивая Вы женщина, Лариса!!! Просто хочется на вас смотреть и смотреть)", "А какие грудки так идут к ее глазкам", "Как молоды мы были... Лариса, вы самая обаятельная!", "чертовка", "Шикарная женщина.... вокруг не успевают сглатывать слюнки....", "У красавицы Ларисы все как надо! Всегда было и сейчас глаз не отвести!", "Грудь– бомба!!!", "Дааа! Еще так положили бюст на этого актера))" – прокомментировали интернет-пользователи.