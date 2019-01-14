Петра Порошенко обвинили в безбожном использовании томоса об
автокефалии. С критикой президента выступила вице-спикер Верховной рады Оксана
Сыроид.
Петра Порошенко обвинили в безбожном использовании томоса об
автокефалии. С критикой президента выступила вице-спикер Верховной рады Оксана
Сыроид.
Парламентарий уверена, что президент Порошенко эксплуатирует
томос абсолютно безбожно, сделав независимость церкви декорацией своей
предвыборной агитации. Об этом Сыроид на писала у себя на странице в Facebook.
Напомним, что 5 января вселенский патриарх Варфоломей (как
он сам себя называет) подписал томос о предоставлении автокефалии Православной
церкви Украины (ПЦУ). На следующий день в Стамбул прилетели Петр Порошенко и
глава новой структуры Епифаний Думенко, которым в торжественной обстановке вручили документ.
После того как томос доставили в Киев, выяснилось, что он
оформлен с грубыми нарушениями: свои подписи не оставили на документе те, кому
это положено было сделать по церковным канонам. Бумагу срочно пришлось везти
обратно в Турцию, и только 10 января, томос, наконец-то, вернулся в украинскую
столицу.
После этого президент Петр Порошенко вместе со священниками начал
возить его по стране, рассказывая жителям о своих заслугах в получении
этого документа. Города и автодороги Украины завешаны агитацией, которая
подчеркивает роль президента в церковных делах.
Во время томос-тура (так уже окрестили эту поездку в
соцсестях) Порошенко потребовал от Русской православной церкви показать свой
томос об автокефалии. На это из Москвы президенту напомнили, что РПЦ, как и
Константинопольский патриархат, не имеют томоса, поскольку были основаны
решением церковного собора.