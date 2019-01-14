Петра Порошенко обвинили в безбожном использовании томоса об автокефалии. С критикой президента выступила вице-спикер Верховной рады Оксана Сыроид.

Петра Порошенко обвинили в безбожном использовании томоса обавтокефалии. С критикой президента выступила вице-спикер Верховной рады ОксанаСыроид.Парламентарий уверена, что президент Порошенко эксплуатируеттомос абсолютно безбожно, сделав независимость церкви декорацией своейпредвыборной агитации. Об этом Сыроид на писала у себя на странице в Facebook.Напомним, что 5 января вселенский патриарх Варфоломей (какон сам себя называет) подписал томос о предоставлении автокефалии Православнойцеркви Украины (ПЦУ). На следующий день в Стамбул прилетели Петр Порошенко иглава новой структуры Епифаний Думенко, которым в торжественной обстановке вручили документ.После того как томос доставили в Киев, выяснилось, что оноформлен с грубыми нарушениями: свои подписи не оставили на документе те, комуэто положено было сделать по церковным канонам. Бумагу срочно пришлось везтиобратно в Турцию, и только 10 января, томос, наконец-то, вернулся в украинскуюстолицу.После этого президент Петр Порошенко вместе со священниками началвозить его по стране, рассказывая жителям о своих заслугах в полученииэтого документа. Города и автодороги Украины завешаны агитацией, котораяподчеркивает роль президента в церковных делах.Во время томос-тура (так уже окрестили эту поездку всоцсестях) Порошенко потребовал от Русской православной церкви показать свойтомос об автокефалии. На это из Москвы президенту напомнили, что РПЦ, как иКонстантинопольский патриархат, не имеют томоса, поскольку были основанырешением церковного собора.