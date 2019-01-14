Младшая сестра Жанны Фриске Наталья выступила с заявлением. Она прокомментировала упорно муссирующиеся в СМИ слухи о том, что популярная исполнительница жива.

Младшая сестра Жанны Фриске Наталья выступила с заявлением. Она прокомментировала упорно муссирующиеся в СМИ слухи о том, что популярная исполнительница жива.Вот уже на протяжении многих недель одно из сетевых изданий упорно педалирует данные о том, что будто бы Жанна Фриске жива, а ее похороны летом 2015 года – инсценировка. Младшая сестра популярной певицы Наталья наконец выступила с официальным заявлением. "На многие статьи закрывала глаза. Но больше молчать не могу: накипело! Сил нет терпеть, особенно когда пишут, что Жанна жива", – начала свою речь Наталья Фриске.Она опровергла информацию о том, что Жанна жива, и отметила, что родители очень остро реагируют на все публикации о ее сестре. "Мама нечасто заглядывает в Интернет, а вот папа постоянно там сидит. У него и так проблемы со здоровьем. Боюсь за родителей", – призналась младшая сестра Жанны Фриске.Наталья призналась, что все близкие до сих пор не оправились после смерти артистки, а "эти нелюди лишь бередят рану". Она пригрозила судом изданию, пишущему о том, что Жанна жива. В конце декабря Наталья уже встретилась с адвокатом, который проконсультировал ее относительно сложившейся ситуации. Для начала специалист предложил Фриске сделать предупреждение."В досудебном порядке сообщим изданию о необходимости опровержения. Если реакции не последует, тогда подадим в суд иск по статье 152 Гражданского кодекса РФ "Защита чести, достоинства и деловой репутации". А также потребуем возмещения морального вреда в размере миллиона рублей. Основным доказательством послужит свидетельство о смерти Жанны Фриске", – цитирует Наталью Фриске .