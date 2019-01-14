С момента развода Аремена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской прошло больше года. С тех пор они ни разу не общались.

С момента развода Аремена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской прошло больше года. С тех пор они ни разу не общались.Красавица-Виталина сегодня увлечена Прохор Шаляпиным – они думают о свадьбе, о совместной концертной программе и альбоме. Хотят купить и домик в Подмосковье или в Америке. Поэтому лить слезы по неблагодарному старику киевская пианистка больше не намерена. Она и так отдала ему и девственность, и лучшие годы жизни."Я ничего о нем знаю, – сообщила она. – Много раз пробовала наладить с ним отношения, но он не шел навстречу. А теперь уже самой не надо".Представляющая интересы Цымбалюк-Романовской адвокат Лариса Широкова ранее рассказывала: "Несколько месяцев назад, мне удалось дозвониться до Армена Борисовича и попросить о встрече. Он был настроен благодушно, сказал, что готов общаться, но только в присутствии юриста. Мы согласились, приехали в театр, но охранник нас туда попросту не пустил, а телефон оказался выключенным. Потом, очевидно, ему поменяли номер".Кстати, Виталина до сих пор обитает в той самой квартире, где планировала свить семейной гнездышко с Арменом Борисовичем. Он он сам (или при помощи друзей) отказался от тихого счастья с юной прелестницей. "К счастью, ремонт переделывать не пришлось, он универсальный, – цитирует Цымбалюк-Романовскую . – Правда, кое-что все же изменили. Например, демонтировали специальную душевую кабину, предназначенную Джигарханяну. Теперь ванная комната выглядит стандартно".