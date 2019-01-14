В воскресенье, 13 января, не менее 14 человек погибли в результате ДТП, произошедшего на западе Судана. Пассажирский автобус, ехавший из суданской столицы Хартума, врезался в сломавшийся грузовик, припаркованный у дороги.

В воскресенье, 13 января, не менее 14 человек погибли в результате ДТП, произошедшего на западе Судана. Такие данные сообщило информационное агентство Xinhua, ссылаясь на местные власти.Как уточняется, авария произошла на границе между провинциями Западный Кордофан и Северный Дарфур. Пассажирский автобус, ехавший из суданской столицы Хартума, врезался в сломавшийся грузовик, припаркованный у дороги.Пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу. Их количество пока не сообщается, передает РИА Новости.