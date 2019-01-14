За океаном стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Коламбус Блю Джекетс на пару с Нью-Йорк Рейнджерс забили 12 шайб, но победу праздновали хозяева площадки. – 7:5 в пользу свитеров.

За океаном стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Коламбус Блю Джекетс" на пару с "Нью-Йорк Рейнджерс" забили 12 шайб, но победу праздновали хозяева площадки. – 7:5 в пользу "свитеров".Победу своему клубу помог одержать российский легионер "Коламбуса" Артемий Панарин, который набрал 2 (1+1) очка по системе гол+пас. Российский форвард забивает уже в третьем матче подряд. Голевая передача в матче против "рейнджеров" помогла набрать Панарину свое 50 очко в текущем сезоне НХЛ.Отметим, что помимо Панарина в матче принимали еще два россиянина: ворота "Коламбуса" защищал Сергей Бобровский, а рамку "Рейнджерс" оборонял Александр Георгиев. Помимо своих прямых обязанностей голкипер "Нью-Йорка" отличился и в атаке, став автором результативной передачи. Для него это второй балл в заокеанской карьере.В еще одном матче "Виннипег Джетс" в овертайме добился победы над "Анахайм Дакс" (4:3).