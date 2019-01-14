1 февраля 2019 г. в Большом зале Московской Консерватории состоится концерт, посвященный 85-летию со дня рождения выдающегося советского и российского музыканта, композитора, дирижера, саксофониста Георгия Гараняна.

1 февраля 2019 г. в Большом зале Московской Консерватории состоится концерт, посвященный 85-летию со дня рождения выдающегося советского и российского музыканта, композитора, дирижера, саксофониста Георгия Гараняна.Во многом благодаря его таланту и высокому служению любимому делу джаз стал любимым и популярным жанром в России.На концерте прозвучит музыка, которую любил и играл Георгий Гаранян.Ему доставляло удовольствие переводить на джазовый язык Бизе и Прокофьева, добавлять новые краски музыке своего любимца Луи Примы и несравненного Дюка Эллингтона. Он превращал знакомые мелодии в джазовые шедевры. И она звучит в его аранжировках легко, ярко и весело.В концерте принимают участие ансамбль "Мелодия" Георгия Гараняна, Игорь Бриль, Валерия Ланская,Маргарита Позоян, Марк Тишман.