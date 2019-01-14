Экс-полузащитник футбольной сборной Германии Месут Озил, который выступает за лондонский Арсенал, может покинуть расположение канониров в самое ближайшее время. Испанский тренер команды Унаи Эмери намерен расстаться с немцем ради новых игроков.

Экс-полузащитник футбольной сборной Германии Месут Озил, который выступает за лондонский "Арсенал", может покинуть расположение "канониров" в самое ближайшее время. Испанский тренер команды Унаи Эмери намерен расстаться с немцем ради новых игроков.По предложению Эмери руководство лондонцев постарается продать 30-летнего игрока турецкого происхождения до закрытия январского трансферного окна, сообщает британская Daily Mail. На эти деньги "пушкари" надеются усилить ряд позиций.Весной прошлого года Озил продлил свое соглашение с "Арсеналом", получив при этом повышение зарплаты до 350 тыс. фунтов (390 тыс. евро) в неделю. При этом сам хавбек не намерен уходить в аренду, но вряд ли сможет возразить против продажи.