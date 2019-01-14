Популярная R&B-;певица является иконой стиля для миллионов поклонников. Однако иногда Рианна позволяет себе расслабиться и надеть обувь, которая давно вышла из моды.

Популярная R&B-певица является иконой стиля для миллионов поклонников. Однако иногда Рианна позволяетсебе расслабиться и надеть обувь, которая давно вышла из моды.Недавно папарацци засняли звезду во время воскресной прогулкипо Нью-Йорку. Для выхода в свет примерила большую куртку, черную толстовку и джинсы. Свойповседневный образ она завершила светло-коричневыми уггами и сумкой Dior. Фотографии исполнительницы быстро распространились по Сети.Модные эксперты подвергли жесткой критике ее наряд. Авторпопулярного блога о стиле отметила, что такие сапоги вызывали восторг у девушек в нулевых. По мнению Мэй, сегодня марка Ugg вряд ли привлечет внимание модельеров и стилистов, даже несмотря на многочисленные коллаборации с другими брендами.Напомним, приняла участие в откровенной фотосессиидля продвижения своей новой коллекции нижнего белья, приуроченной ко Днюсвятого Валентина. Певица опубликовала несколько пикантных снимков на своейстранице в Instagram. Нафотографиях она позирует в розовом белье. Звезда завершила образперчатками и аксессуаром для волос в форме сердца.