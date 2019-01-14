Популярная R&B-;певица является иконой стиля для миллионов поклонников. Однако иногда Рианна позволяет
себе расслабиться и надеть обувь, которая давно вышла из моды.
Популярная R&B-певица является иконой стиля для миллионов поклонников. Однако иногда Рианна позволяет
себе расслабиться и надеть обувь, которая давно вышла из моды.
Недавно папарацци засняли звезду во время воскресной прогулки
по Нью-Йорку. Для выхода в свет примерила большую куртку, черную толстовку и джинсы. Свой
повседневный образ она завершила светло-коричневыми уггами и сумкой Dior. Фотографии исполнительницы быстро распространились по Сети.
Модные эксперты подвергли жесткой критике ее наряд. Автор
популярного блога о стиле отметила, что такие сапоги вызывали восторг у девушек в нулевых. По мнению Мэй, сегодня марка Ugg вряд ли привлечет внимание модельеров и стилистов, даже несмотря на многочисленные коллаборации с другими брендами.
Напомним, приняла участие в откровенной фотосессии
для продвижения своей новой коллекции нижнего белья, приуроченной ко Дню
святого Валентина. Певица опубликовала несколько пикантных снимков на своей
странице в Instagram. На
фотографиях она позирует в розовом белье. Звезда завершила образ
перчатками и аксессуаром для волос в форме сердца.