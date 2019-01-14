Фотография яйца стала рекордсменом по количеству лайков в Instagram. Пост уже успели оценить более 25 миллионов людей.
Фотография яйца стала рекордсменом по количеству лайков в Instagram. Пост уже успели оценить более 25 миллионов людей.
4 января пользователь под ником Worldrecordegg опубликовал снимок
куриного яйца на белом фоне. "Давайте вместе установим рекорд по количеству
лайков в Instagram. Давайте
побьем нашего главного конкурента – модель Кайли Дженнер, у которой 18
миллионов лайков! У нас все получится!", – написал он.
Создатель аккаунта сопроводил пост такими хэштегами, как #LikeTheEgg
(лайкните яйцо), #EggGang (банда яйца), #EggSoldiers (солдаты яйца), передает "". За десять дней фотография успела
собрать более 25,5 миллионов лайков и около 1 миллиона комментариев, сообщает агентство "".
Необычную инициативу поддержали пользователи со всего
мира. "У меня аллергия на яйца, но я все равно поставлю лайк", "Поздравляю с
установлением нового рекорда!", "Кто внутри яйца: мальчик или девочка?", "Я почувствовала
себя причастной к истории после того, как поставила лайк этому посту", "Я невероятно
горд за того человека, который создал этот аккаунт".
Ранее в Сети распространилось видео с оптической
иллюзией, которая привела в замешательство пользователей. На записи зрители видят большое поле пшеницы. Вскоре оказывается, что это всего лишь реалистичный
рисунок на стене: рядом сидит художник с кистью.