Фотография яйца стала рекордсменом по количеству лайков в Instagram. Пост уже успели оценить более 25 миллионов людей.

Фотография яйца стала рекордсменом по количеству лайков в Instagram. Пост уже успели оценить более 25 миллионов людей.4 января пользователь под ником Worldrecordegg опубликовал снимоккуриного яйца на белом фоне. "Давайте вместе установим рекорд по количествулайков в Instagram. Давайтепобьем нашего главного конкурента – модель Кайли Дженнер, у которой 18миллионов лайков! У нас все получится!", – написал он.Создатель аккаунта сопроводил пост такими хэштегами, как #LikeTheEgg(лайкните яйцо), #EggGang (банда яйца), #EggSoldiers (солдаты яйца), передает "". За десять дней фотография успеласобрать более 25,5 миллионов лайков и около 1 миллиона комментариев, сообщает агентство "".Необычную инициативу поддержали пользователи со всегомира. "У меня аллергия на яйца, но я все равно поставлю лайк", "Поздравляю сустановлением нового рекорда!", "Кто внутри яйца: мальчик или девочка?", "Я почувствоваласебя причастной к истории после того, как поставила лайк этому посту", "Я невероятногорд за того человека, который создал этот аккаунт".Ранее в Сети распространилось видео с оптическойиллюзией, которая привела в замешательство пользователей. На записи зрители видят большое поле пшеницы. Вскоре оказывается, что это всего лишь реалистичныйрисунок на стене: рядом сидит художник с кистью.