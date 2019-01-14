Должны за газ более полутора миллиардов рублей. Именно такую сумму не заплатили 30 теплоснабжающих организаций региона поставщику природного ресурса. Лидерами по объёму долга являются предприятия Александровского, Кольчугинского, Петушинского районов и округа Муром.

Должны за газ более полутора миллиардов рублей. Именно такую сумму не заплатили 30 теплоснабжающих организаций региона поставщику природного ресурса. Лидерами по объёму долга являются предприятия Александровского, Кольчугинского, Петушинского районов и округа Муром. В компании "Газпром межрегионгаз Владимир", которая и снабжает должников голубым топливом, обещают применить к неплательщикам самые жёсткие меры вплоть до разрыва договорных отношений. А вот претензии по долгам "дочка" "Газпрома" предъявляет администрации региона. По словам газовиков, именно областные чиновники должны были погасить задолженность тепловиков в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве.