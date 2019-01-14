Российские биатлонисты выступили гениально. Спортсменов,
победивших на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе, поздравил бывший коллега по
сборной Антон Шипулин.
Российские биатлонисты выступили гениально. Спортсменов,
победивших на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе, поздравил бывший коллега по
сборной Антон Шипулин.
Российский биатлонист Антон Шипулин объявил о завершении
карьеры 25 декабря. Несмотря на это, как отмечают в комментариях спортсмены, он
мысленно пробежал со своими бывшими коллегами по сборной все этапы соревнований.
"Сегодня сборная России по биатлону подарили нам
двойной праздник!!! в женской и мужской эстафетах. Это ГЕНИАЛЬНО!!! всех с
праздником Российского биатлона!!! Урааааа", – написал Шипулин в Instagram (орфография и
пунктуация оригинала – Прим. ред).
Российские биатлонистки Евгения Павлова, Маргарита
Васильева, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт выиграли на этапе кубка мира
эстафету – впервые за семь лет. Россиянки показали впечатляющий результат: они
более чем на 30 секунд опередили немок.
Не подкачала и мужская сборная по. Российские атлеты Максим
Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов более чем на
минуту опередили французов, напоминает .
Согласны с тем, что российские выступили
гениально, и пользователи соцсетей. "Антон, чувствую, что ты каждый этап
мысленно бежал с ребятами", "С победой вас дорогие наши любимые. Мы
сегодня очень болели за вас. мы верили в вас всегда. так держать", "Самый
лучший день!!!!!!!!! Как долго мы ждали этого праздника, этой феерии, этих слез
от радости, этой Победы!!!", – радуются вместе с Шипулиным любители
биатлона.