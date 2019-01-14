Российские биатлонисты выступили гениально. Спортсменов, победивших на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе, поздравил бывший коллега по сборной Антон Шипулин.

Российские биатлонисты выступили гениально. Спортсменов,победивших на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе, поздравил бывший коллега посборной Антон Шипулин.Российский биатлонист Антон Шипулин объявил о завершениикарьеры 25 декабря. Несмотря на это, как отмечают в комментариях спортсмены, онмысленно пробежал со своими бывшими коллегами по сборной все этапы соревнований."Сегодня сборная России по биатлону подарили намдвойной праздник!!! в женской и мужской эстафетах. Это ГЕНИАЛЬНО!!! всех спраздником Российского биатлона!!! Урааааа", – написал Шипулин в Instagram (орфография ипунктуация оригинала – Прим. ред).Российские биатлонистки Евгения Павлова, МаргаритаВасильева, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт выиграли на этапе кубка мираэстафету – впервые за семь лет. Россиянки показали впечатляющий результат: ониболее чем на 30 секунд опередили немок.Не подкачала и мужская сборная по. Российские атлеты МаксимЦветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов более чем наминуту опередили французов, напоминает .Согласны с тем, что российские выступилигениально, и пользователи соцсетей. "Антон, чувствую, что ты каждый этапмысленно бежал с ребятами", "С победой вас дорогие наши любимые. Мысегодня очень болели за вас. мы верили в вас всегда. так держать", "Самыйлучший день!!!!!!!!! Как долго мы ждали этого праздника, этой феерии, этих слезот радости, этой Победы!!!", – радуются вместе с Шипулиным любителибиатлона.