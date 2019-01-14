Совет Госдумы решил отложить рассмотрение законопроекта о рекламе алкогольной продукции. Документ требует дополнительной проработки.

Совет Госдумы решил отложить рассмотрение законопроекта орекламе алкогольной продукции. Документ требует дополнительной проработки."Законопроект откладывается на неопределенный срок длядополнительной проработки и проведения консультаций с правительством,министерствами и экспертным сообществом", – сказал спикер Думы ВячеславВолодин.Напомним, что в декабре 2018 года депутаты приняли в первомчтении законопроект об отмене запрета на рекламу пива, который был снят навремя чемпионата мира по футболу. Второе чтение должно было пройти 17 января.Документпредлагает сохранить возможность распространения рекламы после 1 января 2019года, в случаях, предусмотренных законом "О рекламе". Рекламу пиваможно будет размещать на радио и телевидении с 23 до 7 часов местного времени.Также предлагается отменить запрет на использование врекламе алкогольной продукции образов людей и животных, но несовершеннолетних врекламных роликах по-прежнему показывать будет нельзя.Автором нынешних поправок в закон "О рекламе", позволяющихрекламировать пиво по радио и ТВ во время спортивных трансляций и в ночноевремя, стал депутат Антон Горелкин. Вокруг предложения в Госдуме возникладискуссия: часть депутатов категорически отвергли идею возврата рекламы пива,считая, что она поспособствует алкоголизации населения, в том числе детей иподростков.Разные позиции высказали и представители министерств: к примеру, в Министерствеспорта инициативу Горелкина поддержали, а в Минздраве подвергли резкой критике.