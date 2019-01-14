Совет Госдумы решил отложить рассмотрение законопроекта о
рекламе алкогольной продукции. Документ требует дополнительной проработки.
Совет Госдумы решил отложить рассмотрение законопроекта о
рекламе алкогольной продукции. Документ требует дополнительной проработки.
"Законопроект откладывается на неопределенный срок для
дополнительной проработки и проведения консультаций с правительством,
министерствами и экспертным сообществом", – сказал спикер Думы Вячеслав
Володин.
Напомним, что в декабре 2018 года депутаты приняли в первом
чтении законопроект об отмене запрета на рекламу пива, который был снят на
время чемпионата мира по футболу. Второе чтение должно было пройти 17 января.
Документ
предлагает сохранить возможность распространения рекламы после 1 января 2019
года, в случаях, предусмотренных законом "О рекламе". Рекламу пива
можно будет размещать на радио и телевидении с 23 до 7 часов местного времени.
Также предлагается отменить запрет на использование в
рекламе алкогольной продукции образов людей и животных, но несовершеннолетних в
рекламных роликах по-прежнему показывать будет нельзя.
Автором нынешних поправок в закон "О рекламе", позволяющих
рекламировать пиво по радио и ТВ во время спортивных трансляций и в ночное
время, стал депутат Антон Горелкин. Вокруг предложения в Госдуме возникла
дискуссия: часть депутатов категорически отвергли идею возврата рекламы пива,
считая, что она поспособствует алкоголизации населения, в том числе детей и
подростков.
Разные позиции высказали и представители министерств: к примеру, в Министерстве
спорта инициативу Горелкина поддержали, а в Минздраве подвергли резкой критике.