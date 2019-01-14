Любовь Успенская стала гостьей программы Душевный разговор.
Певица откровенно рассказала о трагедии, которая много лет назад произошла в ее
семье.
Любовь Успенская стала гостьей программы "Душевный разговор".
Певица откровенно рассказала о трагедии, которая много лет назад произошла в ее
семье.
Успенская сообщила в интервью, что в 10 лет случайно узнала
страшную тайну своего рождения. Правда шокировала будущую звезду.
"Я пришла в поликлинику, у нас возле дома была. Мне дали карточку
в регистратуре на руки. Я сижу, делать нечего, меня еще не вызывают. Я ее
открыла, думаю, почитаю. И на первой странице было написано, что девочка
родилась, вес такой-то, мать Елена Чайка скончалась от потери крови", – отметила
артистка.
Отец Любови сидел в тюрьме, ее воспитывала бабушка, которая
заменила ей мать. Как позже узнала артистка, ее родительница погибла из-за
халатности врачей.
"У нее начались схватки, я родилась, они меня забрали, и она
осталась лежать в этой комнате. Он пошли праздновать День Советской Армии. Пели
песни, кричали, пили. А она орала, кричала помогите. Женщины, которые в палатах,
думали, что она рожает, кричит. Если бы они знали, что она родила, может быть
они бы выскочили, позвали б на помощь. Когда
пришли, она истекла кровью", – сообщила Успенская.
Артистка отметила, что ее мама была родом из Ашхабада. Родительница Любови
Елена Чайка работала медсестрой. Как-то в госпиталь привезли тяжелобольного
заключенного по имени Залман,
в которого та влюбилась.
Чайка, буквально вытащила возлюбленного с того света. Она
воровала еду и лекарства для избранника. Поставила его на ноги. Когда Елена
умерла, Залман приказал своей матери забрать
новорожденную девочку.