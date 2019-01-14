Любовь Успенская стала гостьей программы Душевный разговор. Певица откровенно рассказала о трагедии, которая много лет назад произошла в ее семье.

Любовь Успенская стала гостьей программы "Душевный разговор".Певица откровенно рассказала о трагедии, которая много лет назад произошла в еесемье.Успенская сообщила в интервью, что в 10 лет случайно узналастрашную тайну своего рождения. Правда шокировала будущую звезду."Я пришла в поликлинику, у нас возле дома была. Мне дали карточкув регистратуре на руки. Я сижу, делать нечего, меня еще не вызывают. Я ееоткрыла, думаю, почитаю. И на первой странице было написано, что девочкародилась, вес такой-то, мать Елена Чайка скончалась от потери крови", – отметилаартистка.Отец Любови сидел в тюрьме, ее воспитывала бабушка, котораязаменила ей мать. Как позже узнала артистка, ее родительница погибла из-захалатности врачей."У нее начались схватки, я родилась, они меня забрали, и онаосталась лежать в этой комнате. Он пошли праздновать День Советской Армии. Пелипесни, кричали, пили. А она орала, кричала помогите. Женщины, которые в палатах,думали, что она рожает, кричит. Если бы они знали, что она родила, может бытьони бы выскочили, позвали б на помощь. Когдапришли, она истекла кровью", – сообщила Успенская.Артистка отметила, что ее мама была родом из Ашхабада. Родительница ЛюбовиЕлена Чайка работала медсестрой. Как-то в госпиталь привезли тяжелобольногозаключенного по имени Залман,в которого та влюбилась.Чайка, буквально вытащила возлюбленного с того света. Онаворовала еду и лекарства для избранника. Поставила его на ноги. Когда Еленаумерла, Залман приказал своей матери забратьноворожденную девочку.