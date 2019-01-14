HELP!!! И SOS!! Меня забыли на острове! – такое воззвание опубликовала на своей странице Наталья Власова. Певицу, которая в отдыхает в Таиланде, забыли во время экскурсии по ближайшим островам на первой же остановке. Всему виной – бестолковый гид.

"HELP!!! И SOS!! Меня забыли на острове!" – такое воззвание опубликовала на своей странице Наталья Власова. Певицу, которая в отдыхает в Таиланде, забыли во время экскурсии по ближайшим островам на первой же остановке. Всему виной – бестолковый гид.Компания, у которой была куплена экскурсия, предложила артистке компенсацию. Но певица не сердится и даже улыбается, потому что никогда в жизни еще не испытывала таких ярких эмоций, как оставшись одна в чужой экзотической стране и без языка."Спасибо, небес посланник Евгений, вовремя проснувшийся от крика: "Помогитеее! Здесь русские где-нибудь есть?!" – говорит артистка. – Не забуду никогда этот шок, было страшно прекрасно. И я, правда, не обижаюсь, ребят из турфирмы. По-другому было бы просто банально, а тут такой сюжет, такие эмоции".Однако не каждый в подобной экстремальной ситуации сможет сохранить позитивное восприятие и жизнерадостность. "Поэтому, друзья, берегите себя и своих близких в путешествиях, и не забывайте их на островах!" – обратилась исполнительница песни "Я у твоих ног" Наталья Власова ко многочисленным поклонникам."Интересно, что все, кто меня знают, ничуть не удивлены случившемся. Не понимаю, каким образом, но со мной постоянно происходят вещи, которые "раньше никогда не случались". Говорят: у нас такое впервые. Впервые! Конечно, впервые, ведь я раньше сюда не приезжала..." – заверила артистка.Как сообщает министерство туризма и спорта Таиланда, количество туристов, посетивших эту страну с января по июль 2018 года, возросло на 11% до 22.6 миллиона человек. Из России за первое полугодие прошлого года экзотическое азиатское государство посетило 900 тысяч человек.