Появилась видеозапись с фигуристом из клиники. На кадрах Евгений Плющенко лежит в палате после операции.

Появилась видеозапись с фигуристом из клиники. На кадрах Евгений Плющенколежит в палате после операции.Спортсмен еле-еле пытаетсявыдавить из себя улыбку, но видно, что ему еще очень тяжело. толькоприходит в себя. Правая рука у фигуриста перемотана бинтом.Двукратныйолимпийский чемпион перенес на днях операцию. Ему удалили грыжу,которая сдавливала нерв в шейном отделе позвоночника.Супруга Плющенко продюсер Яна Рудковская не стала комментировать его состояние.Она отметила, что здоровье фигуриста касается только его и семьи, сообщает Евгений Плющенко обратился в одну из столичныхклиник несколько дней назад. Его поместили в отделение нейрохирургии.Отметим, что симптомы болезни были у фигуриста еще в 2018 году,но он долго не ложился на стол хирургов, ведь впереди было его ледовое шоу. Именносейчас, во время затишья от выступлений Плющенко решил заняться своим здоровьеми подлечиться.Ранее Рудковская сообщила, что ее супруг откатал 30 шоу в Москве и Санкт-Петербурге. "Его беспокоилиболи в шейном отделе позвоночника, поскольку на всех шоу он выполнял тройныепрыжки и элементы ультра-си-класса. Он хотел лететь в Израиль, но так как болиусиливались, обратился за помощью к российскому специалисту – Дзукаеву ДмитриюНиколаевичу", – рассказала жена Евгения