Появилась видеозапись с фигуристом из клиники. На кадрах Евгений Плющенко
лежит в палате после операции.
Появилась видеозапись с фигуристом из клиники. На кадрах Евгений Плющенко
лежит в палате после операции.
Спортсмен еле-еле пытается
выдавить из себя улыбку, но видно, что ему еще очень тяжело. только
приходит в себя. Правая рука у фигуриста перемотана бинтом.
Двукратный
олимпийский чемпион перенес на днях операцию. Ему удалили грыжу,
которая сдавливала нерв в шейном отделе позвоночника.
Супруга Плющенко продюсер Яна Рудковская не стала комментировать его состояние.
Она отметила, что здоровье фигуриста касается только его и семьи, сообщает Евгений Плющенко обратился в одну из столичных
клиник несколько дней назад. Его поместили в отделение нейрохирургии.
Отметим, что симптомы болезни были у фигуриста еще в 2018 году,
но он долго не ложился на стол хирургов, ведь впереди было его ледовое шоу. Именно
сейчас, во время затишья от выступлений Плющенко решил заняться своим здоровьем
и подлечиться.
Ранее Рудковская сообщила, что ее супруг откатал 30 шоу в Москве и Санкт-Петербурге. "Его беспокоили
боли в шейном отделе позвоночника, поскольку на всех шоу он выполнял тройные
прыжки и элементы ультра-си-класса. Он хотел лететь в Израиль, но так как боли
усиливались, обратился за помощью к российскому специалисту – Дзукаеву Дмитрию
Николаевичу", – рассказала жена Евгения