Дональд Трамп – агент Кремля, человек Путина и сторонник России. Такими эпитетами 47-го президента США наградили еще до выборов 2016 года. Кто же на самом деле этот загадочный Трамп? Сейчас на этот вопрос пытаются ответить спецпрокурор Мюллер, конгрессмены и сыщики из ФБР.

Дональд Трамп – агент Кремля, человек Путина и сторонникРоссии. Такими эпитетами 47-го президента США наградили еще до выборов 2016года. Кто же на самом деле этот загадочный Трамп? Сейчас на этот вопроспытаются ответить спецпрокурор Мюллер, конгрессмены и сыщики из ФБР.Как только Дональд Трамп переступил порог Белого дома, подним уже закачалось кресло. Слово "импичмент" как гром среди ясногонеба, прозвучало из уст противников президента на следующий день после инаугурации.Они обвинили его в тайных связях с Россией и получении от нее некой помощи вовремя президентской кампании. Руку Москвы искали в предвыборном штабе миллиардера,в его семье, в близком окружении и даже среди сторонников Хиллари Клинтон.Но, как известно, никакого русского следа, никаких русскиххакеров и прочего воздействия Кремля на американские выборы до сих пор обнаружитьне удалось. Видимо поэтому Трампа решили обвинить в том, что на своей встрече сПутиным во время саммита G20в Гамбурге, президент США мог каким-то образом исказить величие Америки и,кроме того, наболтать хозяину Кремля чего-нибудь лишнего.Прямых обвинений в адрес Трампа пока не было, но юристы палатыпредставителей, похоже, уже к ним готовы. Для начала они хотят допроситьпереводчиков президента и выведать у них подробности переговоров.Между темисточники газеты Washington Post сообщили, что Трамп приказал своему переводчикудержать в секрете содержание их беседы с Путиным. На случай, если переводчиквдруг что-то захочет рассказать адвокатам, президент забрал у него записи разговорас российским лидером.Под Трампа копает и ФБР, начавшее свою проверку в отношениипрезидента. Следователи хотят выяснить,работал ли тот в интересах России. Кроме того, свое дело все по тем же подозрениямведет и спецпрокурор Роберт Мюллер, до этого возглавлявший ФБР в течение 11-тилет.К слову сказать, еще в октябре 2017 года за материалы, способствующиеимпичменту Дональда Трампа, американским миллионером-издателем Ларри Флинтомбыла объявлена награда в 10 миллионов долларов. Пока что эту кругленькую сумму никтоне получил.Казалось бы, Трампа обложили уже со всех сторон. Осталось тольконайти небольшую зацепку и раскрутить его по полной программе. Но нет, американскиепинкертоны пока что не вышли на русский след в жизни президента. И, скореевсего, дело это провальное. Если Трамп и связан как-то с Россией, то только взаимнымуважением, возникшем между ним и Владимиром Путиным. Во всяком, случае, оба президентазаочно упоминают друг о друге без намеков на критику и, тем более, оскорбления.Что касается реакции Трампа на новые обвинения ирасследования, то президент первым делом дал свою характеристику газеты Washington Post. "Это просто смехотворно, людивысасывают все из пальца. Washington Post – почти такая же дрянная, как NewYork Times, если не хуже", – сказал президент и добавил, что готов рассказатьжурналистам о встрече с Путиным в Хельсинки в июле 2018 года.К слову сказать, именно New York Times на днях сообщила, чтос мая 2017 года ФБР вело расследование, чтобы установить, не является ли Трампагентом Кремля, который подвергает угрозе национальную безопасность США. Этуинформацию президент не опроверг, но назвал у себя в Twitter руководителейФБР коррумпированными.И также стоит напомнить, что в конце 2018 года американскийпрезидент заявил о полном отсутствии доказательствего сговора с Россией. "Фальсификация российского сговора – величайший обман вистории американской политики", – написал он в своем микроблоге Twitter.