Во Владимире болеют корью. Заболевание проходит в несколько этапов и проявляется в покраснении горла, кашле, повышении температуры, появлении характерной сыпи на теле. Пока острое инфекционное заболевание официально подтвердилось у трёх несовершеннолетних. Это жители областного центра и села Сновицы Суздальского района.

Во Владимире болеют корью. Заболевание проходит в несколько этапов и проявляется в покраснении горла, кашле, повышении температуры, появлении характерной сыпи на теле. Пока острое инфекционное заболевание официально подтвердилось у трёх несовершеннолетних. Это жители областного центра и села Сновицы Суздальского района. Однако, медики и сотрудники регионального Роспотребнадзора не исключают, что заболевших будет больше. Потому что, если человек не был привит и не болел корью, заражение происходит практически в 100 процентах случаев. Инкубационный период у заболевания длинный: от 9 до 21 дня, а первые признаки напоминают простуду и грипп. В данный момент все, кто контактировал с больными пока находятся в зоне риска.Как пояснили в Роспотребнадзоре, сейчас ограничительные меры введены на территории двух образовательных учреждений: в школе №22 города Владимира и по приказу директора школы в Сновицах. Это значит, что в учебных заведениях усилят меры дезинфекции и временно ограничат приём "новичков", которые ранее не болели корью или не подвергались вакцинации.По одной из версий, первый случай заболевания могли "привезти" из стран ближнего зарубежья, предположительно из Азербайджана.В основном вирус кори передается по воздуху, распространяясь при кашле и чихании. Как правило, заболевание характерно для зимнего и весеннего периода. до 2018-го, наш регион мог похвастаться отсутствием вспышек кори, однако в марте прошлого года во Владимире произошла вспышка заболеваемости. Тогда диагноз подтвердился у 15 человек, большинство из них - дети. К счастью, массового распространения заболевания удалось избежать. Основная причина "возвращения" кори в регион - большое количество отказов от вакцинации.Мерой, которая может уберечь от заболевания является вакцинация.