Сводный брат герцогини Сассекской был задержан полицейскими за вождение в нетрезвом виде. Родственник Меган Маркл уже принес извинения за то, что навлек позор на свою семью.

Сводный брат герцогини Сассекской был задержан полицейскими за вождение в нетрезвом виде. Родственник Меган Маркл уже принес извинения за то, что "навлек позор на свою семью".В прошлую пятницу, Томас был арестован за вождение внетрезвом виде. Полицейские Орегона обнаружили в его крови количество алкоголя, превышавшее норму во много раз. Мужчина настаивал на том, что провалил тестиз-за препаратов, которые он принимал в то время для лечения больной ноги. Позднеебрат принес извинения за то, что "навлек на свою семью позор". Оннадеется, что родственники смогут простить его.Как утверждает Томас, накануне инцидента он поссорился сосвоей невестой Дарлин Блаунт. "Мы сидели в баре, когда Дарлин сказала, что не хочет покидать заведение. Было поздно, и я хотел поехать домой. Когда мынаконец сели в машину, она сильно разозлилась и начала со мной спорить. Дома все стало только хуже. Я не хотел, чтобы конфликтобострился, и потому собрал все свои вещи и уехал", – вспоминает он.Мужчина также сообщил, что использовал обезболивающие средства, которые выдают в аптеках безрецепта. "Когда меня остановили полицейские, я сказал, что у меня сильно болитнога. Офицер потребовал, чтобы я прошел по прямой линии. Я ответил, что не смогуэто сделать. Тогда он арестовал меня", – поделился Томас.Ранее он объявил о том, что собирается сыграть свадьбу сосвоей избранницей Дарлин Блаунт в марте этого года. На церемонию парапригласила герцога и герцогиню Сассекских. Жених и невеста надеются, что посетит праздник и помирится с отцом. "Я уверен, что наша свадьба поможетсобрать всю семью вместе", – заявил Томас.