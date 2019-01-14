Скандал в благородном семействе Алены Кравец набирает обороты. Оказалось, что найденные под кроватью в спальне бикини были только верхушкой айсберга

Скандал в благородном семействе Алены Кравец набирает обороты. Оказалось, что найденные под кроватью в спальне бикини были только верхушкой айсбергаКак ранее "Дни.Ру", главная светская львица столицы, обнаружила гадость под семейным ложе в спальне случайно – уронила кольцо, нагнулась и увидела предмет интимного дамского гардероба. Объяснения мужа она и слушать не захотела – в тот же вечер из дома на Рублевке уехала жить в московскую квартиру. Очевидно, измена случилась в ту пору, когда Алена отдыхала с дочерью на горнолыжном курорте в Куршевеле.Но покой Алене только снился – доброжелатели прислали ей в личном сообщение в Инстаграм снимки, на которых человек, очень похожий на ее благоверного, воркует в ресторане с юной прелестницей. Он берет ее за руку, подливает вина и что-то нежно шепчет – очевидно, что это явно не деловой ужин. Но вот когда были сделаны эти снимки и кто эта дама в ресторане – еще предстоит выяснить. Алена призналась, что не хочет делать поспешных выводов и принимать серьезных решений. Хотя бы ради дочери. Она намерена все выяснить твердо.Проблемы в семейной жизни у Алены возникают периодически. Из-за рукоприкладства возлюбленного и его охранников Алена не раз получала увечья разной степени тяжести и попадала в больницу с сотрясением мозга, ушибами и синяками. А потом супруг увозил их общего ребенка из страны и не позволял девочке общаться с Аленой. Вся эта драматическая история стала известна во многом благодаря программе Андрея Малахова "Пусть говорят", посвященной домашнему насилию в семье.