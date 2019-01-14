Легендарный Harley-Davidson теперь, по сути, детище компании Panasonic. Причем всё дело в батарейке. А NS West и компания Shoei представили шлем дополненной реальности для мотоциклистов. Подробности — в программе Вести.net.

Первый электробайк от Harley-Davidson был представлен в США и уже открыт предзаказ на LiveWire, такое название получил необычный мотоцикл, а продажи начнутся в августе этого года. Впрочем правильнее сказать, что Harley больше детище Panasonic, именно они разработали для мотоцикла приложение. Новый Harley стал первым мотоциклом, который работает в режиме постоянного подключения к сети.Филипп Трофимов: "Кто-то назвал это концом эпохи, кто-то началом новой эры. В общем представляем мотоцикл Harley-Davidson, где вместо двух цилиндров размером с бачок для мусора каждый – электромотор и батарейки. Ну и разумеется USB-разъем, чтобы заряжать ваш смартфон, потому что смартфон вам теперь понадобится. На смартфоне у вас специальное приложение Harley-Davidson, в котором вы можете узнать сколько осталось заряда в батарейке вашего Harley-Davidson, если заряда мало он вас предупредит и откроет карту, на которой вы можете найти ближайшее место, где вы можете зарядить батарейку. Это же приложение сообщит, если появится обновление программного обеспечения для вашего Harley-Davidson. И если кто-то вдруг захочет украсть электрический Harley-Davidson, приложение опять же вам об этом сообщит."Многие фанаты Harley возмущаются, что производитель даже не попытался изобразить фирменный звук выхлопа, впрочем часть фанатов переживает и о том, сколько байк может проехать на одной зарядке. Производители обещают около 170 км, а стоить он будет $30 000, то есть около 2 млн рублей.И еще одна мотоновинка, шлем с дополненной реальностью. Представили его производители электроники NS West и популярный японский создатель шлемов компания Shoei. Предполагается, что он поможет мотоциклисту, выводя на небольшой дисплей разную информацию от навигационных подсказок и разных показателей вроде скорости и запаса топлива, до, например, входящих сообщений со смартфона. Пока это прототип и информации выводится совсем немного, однако главная проблема не в этом. Подробности – в программе 33Live.Runet.