Со дня смерти исполнителя хита Ночное рандеву не прошло уже и 40 дней, а уже начала всплывать вся грязь. Сейчас о себе заявила любовница артиста. Не исключено, что найдутся и внебрачные дети.

Со дня смерти исполнителя хита "Ночное рандеву" не прошло уже и 40 дней, а уже начала всплывать вся грязь. Сейчас о себе заявила любовница артиста. Не исключено, что найдутся и внебрачные дети.Полина Белова уверяет, что Крис Кельми хотел узаконить с ней отношения, но жена не давала артисту развод из-за элитной недвижимости. Мол, тогда любовница быстро приберет к рукам четырехкомнатную квартиру на Смоленском бульваре, однушку на Делегатской улице и дачу в 50 километрах от Москвы. А это, извините, примерно 70 миллионов рублей!"Три года назад он пытался расторгнуть брак, но она запротестовала, – плачет Полина. Мы с Крисом были вместе с 2012 года, и Людмила просто испугалась, что он женится на мне".Законная жена Кельми решила устранить соперницу и оклеветала ее, обвинив в краже денег Кельми. Осенью 2017-готот громкий скандал обсуждала вся страна. "Она придумала ту историю, и Крис перестал со мной общаться, – цитирует Полину StarHit. – От любимого мне остались лишь мягкие игрушки. В ближайшее время поеду на могилу и оставлю там белого котенка. Он обожал усатых-полосатых. Когда-то у него жили сразу 22 питомца. Все время мучаюсь. Сколько новогодних ночей он был со мной – и ничего... А тут оказался с ней. Видите, что получилось".Киска на могиле артиста – символ огромной любви и нежности. К тому же Келmми часто дарил Полине мягкие игрушки...Напомним, кумир 90-х скончался 1 января в своем доме в Подмосковье после новогодней попойки. Музыканта-алкоголика нашли, когда он был уже без сознания. Медики боролись за его жизнь, но ничего не смогли сделать. Кельми проводили в последний путь на Никольском кладбище Москвы. На церемонии прощания присутствовали только самые близкие люди. Друзья и поклонники допущены не были.