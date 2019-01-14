Комик
Владимир Зеленский жертвовал крупные суммы денег на карательную
операцию в Донбассе, начатую президентом страны Петром Порошенко. О
прошлых заслугах актера гражданам Незалежной напомнило издание “Украинская неделя”.
Комик
Владимир Зеленский жертвовал крупные суммы денег на карательную
операцию в Донбассе, начатую президентом страны Петром Порошенко. О
прошлых "заслугах" актера гражданам Незалежной напомнило издание “Украинская неделя”.
Зеленский
благодаря харизме и таланту в свое время смог стать популярным не
только в Киеве, но и в Москве. К 2014 году, моменту государственного
переворота и начала гражданской войне на Украине, его позиции в
российской столице были прочными, отмечает газета.
Несмотря
на хорошие гонорары в Москве, от заработков в России комик смог
отказаться. "Зеленский ездил на передовую с выступлениями и жертвовал
немалые суммы на нужды фронта, а в Московии против него начато
следственные действия”, – пишет “Украинская неделя”.
Скандал
с финансированием актером вооруженных формирований разразился в 2016
году. В совете депутатов московского района Якиманка обратились в
Следственный комитет России с просьбой проверить, действительно ли
Зеленский спонсировал украинскую армию.
Напомним,
что в начале января актер объявил об участии в выборах президента
Украины. По мнению экспертов, комик имеет неплохие шансы на победу – его
позиции сильны на юго-востоке. По опросам социологов Зеленский
опережает действующего президента Петра Порошенко.
Для
многих украинцев 40-летний актер смотрится гораздо предпочтительнее,
чем изрядно одряхлевший за последние годы глава государства, у которого к
тому же проблемы с алкоголем.
Впрочем, есть мнение, что выдвижение Зеленского – лишь срежиссированный спектакль,
в котором комик играет на стороне Порошенко. По мнению политолога
Дмитрия Корнейчука, актер должен наброситься с яростной критикой на
оппонентов президента, а сам глава государства будет оставаться над
дракой, тем самым повышая рейтинг в глазах населения.
Украинцы
будут выбирать нового президента в марте этого года. Избирательная
кампания стартовала 31 декабря. Лидирует в гонке лидер партии
"Батькивщина" Юлия Тимошенко. Владимир Зеленский с рейтингом более 10%
идет вторым. Петра Порошенко готовы поддержать менее 10% украинцев.