Комик Владимир Зеленский жертвовал крупные суммы денег на карательную операцию в Донбассе, начатую президентом страны Петром Порошенко. О прошлых заслугах актера гражданам Незалежной напомнило издание “Украинская неделя”.

КомикВладимир Зеленский жертвовал крупные суммы денег на карательнуюоперацию в Донбассе, начатую президентом страны Петром Порошенко. Опрошлых "заслугах" актера гражданам Незалежной напомнило издание “Украинская неделя”.Зеленскийблагодаря харизме и таланту в свое время смог стать популярным нетолько в Киеве, но и в Москве. К 2014 году, моменту государственногопереворота и начала гражданской войне на Украине, его позиции вроссийской столице были прочными, отмечает газета.Несмотряна хорошие гонорары в Москве, от заработков в России комик смоготказаться. "Зеленский ездил на передовую с выступлениями и жертвовалнемалые суммы на нужды фронта, а в Московии против него начатоследственные действия”, – пишет “Украинская неделя”.Скандалс финансированием актером вооруженных формирований разразился в 2016году. В совете депутатов московского района Якиманка обратились вСледственный комитет России с просьбой проверить, действительно лиЗеленский спонсировал украинскую армию.Напомним,что в начале января актер объявил об участии в выборах президентаУкраины. По мнению экспертов, комик имеет неплохие шансы на победу – егопозиции сильны на юго-востоке. По опросам социологов Зеленскийопережает действующего президента Петра Порошенко.Длямногих украинцев 40-летний актер смотрится гораздо предпочтительнее,чем изрядно одряхлевший за последние годы глава государства, у которого ктому же проблемы с алкоголем.Впрочем, есть мнение, что выдвижение Зеленского – лишь срежиссированный спектакль,в котором комик играет на стороне Порошенко. По мнению политологаДмитрия Корнейчука, актер должен наброситься с яростной критикой наоппонентов президента, а сам глава государства будет оставаться наддракой, тем самым повышая рейтинг в глазах населения.Украинцыбудут выбирать нового президента в марте этого года. Избирательнаякампания стартовала 31 декабря. Лидирует в гонке лидер партии"Батькивщина" Юлия Тимошенко. Владимир Зеленский с рейтингом более 10%идет вторым. Петра Порошенко готовы поддержать менее 10% украинцев.