Украинские
власти под видом демократических преобразований построили в стране
настоящую диктатуру. Свобода слова ущемляется, а несогласных ждут
пытки и тюремная камера. Дошло до того, что наказать украинцев могут за
пребывание на Крымском мосту.
Украинские
власти под видом "демократических" преобразований построили в стране
настоящую диктатуру. Свобода слова ущемляется, а несогласных ждут
пытки и тюремная камера. Дошло до того, что наказать украинцев могут за
пребывание на Крымском мосту.
О вопиющем беспределе рассказали в Сети. Так, пользователь с ником Константин Симонов на своей странице в Twitter
написал, что разговаривал с украинским приятелем, который заявил, что
Служба безопасности Украины (СБУ) берет под колпак тех граждан страны,
кто проехал по .
По
словам комментатора, проехавших по трассе через Керченский пролив
клеймят как неблагонадежных. "Из-за этого украинцы отказываются от
поездок по переправе – жизнь дороже", – добавил Симонов.
Но
пугают угрозы спецслужб и предостережения властей далеко не всех
украинцев. За восемь месяцев с момента открытия Крымского моста по нему
проехали более 3,5 миллиона человек. Сколько из этого количества
украинцев – точно неизвестно, но знающие люди утверждают, что немало.
В инфоцентре
"Крымский мост" сообщили, что только в декабре на переправе побывало
225 тысяч транспортных средств. Три четверти трафика составляют
легковые автомобили, остальное – грузовой транспорт.
Среднесуточное
количество автомобилей на переправе составило около 15 тысяч. Эта цифра
превзошла ожидания: предполагалось, что в среднем в сутки по Крымскому
мосту будут проезжать 12-13 тысяч человек.
Наибольшее
количество автомобилей по трассе через Керченский пролив проехало 12
августа – 33 359 транспортных средств. Минимум трафика зафиксирован в
субботу, 1 декабря. В первый зимний день на трассе побывало чуть больше
шести тысяч автомобилей в разные стороны.
А
пока одни украинцы боятся, а другие все же ездят, третьи день за днем
выдумывают нелепые басни про . Так, пользователь RoksolanaToday&Крым утверждает, что переправа опустела. Блогер Лариса Волошина пошла еще дальше: по ее словам, опоры трассы деформированы.
Крымский
мост вводится в эксплуатацию поэтапно. Первой в середине мая прошлого
года была открыта автомобильная часть. К концу этого года ожидается
запуск железной дороги.