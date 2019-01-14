Украинские власти под видом демократических преобразований построили в стране настоящую диктатуру. Свобода слова ущемляется, а несогласных ждут пытки и тюремная камера. Дошло до того, что наказать украинцев могут за пребывание на Крымском мосту.

Украинскиевласти под видом "демократических" преобразований построили в страненастоящую диктатуру. Свобода слова ущемляется, а несогласных ждутпытки и тюремная камера. Дошло до того, что наказать украинцев могут запребывание на Крымском мосту.О вопиющем беспределе рассказали в Сети. Так, пользователь с ником Константин Симонов на своей странице в Twitterнаписал, что разговаривал с украинским приятелем, который заявил, чтоСлужба безопасности Украины (СБУ) берет под колпак тех граждан страны,кто проехал по .Пословам комментатора, проехавших по трассе через Керченский проливклеймят как неблагонадежных. "Из-за этого украинцы отказываются отпоездок по переправе – жизнь дороже", – добавил Симонов.Нопугают угрозы спецслужб и предостережения властей далеко не всехукраинцев. За восемь месяцев с момента открытия Крымского моста по немупроехали более 3,5 миллиона человек. Сколько из этого количестваукраинцев – точно неизвестно, но знающие люди утверждают, что немало.В инфоцентре"Крымский мост" сообщили, что только в декабре на переправе побывало225 тысяч транспортных средств. Три четверти трафика составляютлегковые автомобили, остальное – грузовой транспорт.Среднесуточноеколичество автомобилей на переправе составило около 15 тысяч. Эта цифрапревзошла ожидания: предполагалось, что в среднем в сутки по Крымскомумосту будут проезжать 12-13 тысяч человек.Наибольшееколичество автомобилей по трассе через Керченский пролив проехало 12августа – 33 359 транспортных средств. Минимум трафика зафиксирован всубботу, 1 декабря. В первый зимний день на трассе побывало чуть большешести тысяч автомобилей в разные стороны.пока одни украинцы боятся, а другие все же ездят, третьи день за днемвыдумывают нелепые басни про . Так, пользователь RoksolanaToday&Крым утверждает, что переправа опустела. Блогер Лариса Волошина пошла еще дальше: по ее словам, опоры трассы деформированы.Крымскиймост вводится в эксплуатацию поэтапно. Первой в середине мая прошлогогода была открыта автомобильная часть. К концу этого года ожидаетсязапуск железной дороги.