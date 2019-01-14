Президента Франции назвали виновником развала Европы. Коррумпированная система ЕС чахнет и разрушается, а благодарить за это надо Эммануэля Макрона, который был выбран, чтобы против собственной воли повлечь катастрофу для всего мира.

Президента Франции назвали виновником развала Европы. Коррумпированнаясистема ЕС чахнет и разрушается, а благодарить за это надо Эммануэля Макрона,который был выбран, чтобы против собственной воли повлечь катастрофу для всегомира.На страницах французского издания AgoraVox изложен подробныйанализ происходящего в Европе и сделан прогноз на ближайшее будущее. Автор статьипишет, что та Европа, которая существует в воображении кричащих об экономииполитиканов, уже мертва и похоронена."Коррумпированная система ЕС чахнет и буксует. Все этобольше не работает, за что нужно благодарить Макрона, который, судя по всему,был выбран, чтобы против собственной воли повлечь катастрофу для мира", -утверждает издание.Макрону вменяется в виду то, что он управляет народом,который его ненавидит. Об этом свидетельствуют многотысячные протесты желтыхжилетов.Это цитрусовое движение подобно лакмусовой бумажкевыманивает из леса волков, выставляя на всеобщее обозрение их скрытоеварварство.Если президент хочет доработать до конца срока, ему придетсяпоумерить мальчишеские амбиции переоценившего себя хвастливого подростка, дает советглаве государства автор материала.По его мнению, тоталитарная Европа не переживет стадиюкуколки. Она заплесневеет, а не превратится в бабочку с яркими крыльями. Есть икосвенное свидетельство того, что все закончится именно так: Вашингтон недавно понизилдипломатический статус Евросоюза, сделав брюссельского посла таким же простымучастником, как и представителя любой африканской делегации. Интересно, что приэтом Белый дом даже не предупредил дипломата о смене его статуса.