Не прошло и полугода после смерти знаменитого писателя
Эдуарда Успенского, как объявился его внебрачный сын. Валентин Постников
считает, что его настоящим родителем является знаменитый литератор, который когда-то
подарил миру Чебурашку.
Не прошло и полугода после смерти знаменитого писателя
Эдуарда Успенского, как объявился его внебрачный сын. Валентин Постников
считает, что его настоящим родителем является знаменитый литератор, который когда-то
подарил миру "Чебурашку".
Валентин Постников с малых лет знаком с Успенским. Его отец – автор широко известных детских книг о приключениях Карандаша и Самоделкина Юрий
Дружков был лучшим другом Эдуарда Николаевича.
"Я его все детство называл дядя Эдик. Наша семьи дружили. Я
узнал, что Успенский мой отец, когда мне было 20 лет. До 20 лет меня воспитывал
мой папа Юрий Дружков. Он умер, когда мне было 13 лет", – сообщил Постников.
По словам мужчины, Успенский мог догадываться, что сын друга – его биологический наследник. "Он очень странно ко мне относился. Он очень
часто бывал у нас дома. Он, как ураган, вбегал в нашу квартиру, подхватывал
меня на руки, постоянно дарил мне книжки. Он с теплотой ко мне относился. Когда
папа умер, он увез меня к себе на дачу на месяц", – вспомнил Постников в эфире
программы "Прямой эфир" телеканала "Россия 1".
Мать Валентина – Наталья Постникова сообщила редакторам шоу,
что 49 лет назад у нее с Успенским была интрижка, однако роман пришлось прекратить
– женщину мучала совесть, ведь она была подругой первой супруги автора "Чебурашки"
Риммы. Узнав о беременности, Постникова решила, ничего не говорить Успенскому. Она
понимала, что Дружков будет идеальным отцом малышу, так и вышло.
"Он слепо был влюблен с одной стороны в Валентина, с другой –
в своего друга Успенского. Это был его ближайший друг. Я жила как в аду. Но, к счастью,
Эдик был такой человек, которому все было пофигу", – отметила Наталья.
Постников утверждает, что не собирается претендовать
на многомиллионное наследство легендарного автора. В случае, если ему что-то
достанется, он обещает отдать средства на благотворительность. К слову, завещание Успенского откроют в феврале этого года, и, возможно, Валентин будет значиться в нем.
Мужчина заметил, что много лет назад, только начиная писательскую карьеру, он обращался за помощью к знаменитому литератору, однако получил от ворот поворот. Этот рассказ привел присутствующих в студии экспертов к выводу, что Постников затеял весь этот скандал ради продвижения своих книг.
Элеонора Филина – третья жена Успенского, также появилась в
студии шоу. По словам экс-супруги знаменитости, Эдуард Николаевич никогда не
говорил о том, что у него есть внебрачные дети. Однако Филина не исключает их
существование. "Теоретически могло быть.
Не удивлюсь, что еще пару-тройку найдется", – сообщила Элеонора, отвечая на
вопросы ведущего Андрея Малахова.
Единственная родня дочь автора "Чебурашки" Татьяна Успенская
не верит Валентину. "Я немножко Валю знаю. Это какая-то фантазия, обида у него.
Его отец умер и, может быть, обида, что мой отец не помогал. В нашем случае – не
быть сыном Успенского лучше, чем быть сыном. Сказать, что он плохо относился к
детям, – это ни сказать ничего. Почему он решил сейчас обозначиться? Валя придумывает
диалоги, придумывает факты, и ему не стыдно. Отец ничего хорошего про Валю не
говорил, ни как о писателе, ни как о члене семьи", – заявила она.
Вдова легендарного автора – его четвертая жена Елена тоже
скептически отнеслась к заявлениям Постникова. "Я смеялась. Я говорила, ты
знаешь, Эдик, дорогой мой, вот все, когда умирают, у всех дети внебрачные
вылезают. Он говорит, этого в жизни у
меня не будет. Это чушь собачья, мы даже посмеялись. Он говорил: "Никаких внебрачных
детей", – вспомнила Успенская.