Не прошло и полугода после смерти знаменитого писателя Эдуарда Успенского, как объявился его внебрачный сын. Валентин Постников считает, что его настоящим родителем является знаменитый литератор, который когда-то подарил миру Чебурашку.

Не прошло и полугода после смерти знаменитого писателяЭдуарда Успенского, как объявился его внебрачный сын. Валентин Постниковсчитает, что его настоящим родителем является знаменитый литератор, который когда-топодарил миру "Чебурашку".Валентин Постников с малых лет знаком с Успенским. Его отец – автор широко известных детских книг о приключениях Карандаша и Самоделкина ЮрийДружков был лучшим другом Эдуарда Николаевича."Я его все детство называл дядя Эдик. Наша семьи дружили. Яузнал, что Успенский мой отец, когда мне было 20 лет. До 20 лет меня воспитывалмой папа Юрий Дружков. Он умер, когда мне было 13 лет", – сообщил Постников.По словам мужчины, Успенский мог догадываться, что сын друга – его биологический наследник. "Он очень странно ко мне относился. Он оченьчасто бывал у нас дома. Он, как ураган, вбегал в нашу квартиру, подхватывалменя на руки, постоянно дарил мне книжки. Он с теплотой ко мне относился. Когдапапа умер, он увез меня к себе на дачу на месяц", – вспомнил Постников в эфирепрограммы "Прямой эфир" телеканала "Россия 1".Мать Валентина – Наталья Постникова сообщила редакторам шоу,что 49 лет назад у нее с Успенским была интрижка, однако роман пришлось прекратить– женщину мучала совесть, ведь она была подругой первой супруги автора "Чебурашки"Риммы. Узнав о беременности, Постникова решила, ничего не говорить Успенскому. Онапонимала, что Дружков будет идеальным отцом малышу, так и вышло."Он слепо был влюблен с одной стороны в Валентина, с другой –в своего друга Успенского. Это был его ближайший друг. Я жила как в аду. Но, к счастью,Эдик был такой человек, которому все было пофигу", – отметила Наталья.Постников утверждает, что не собирается претендоватьна многомиллионное наследство легендарного автора. В случае, если ему что-тодостанется, он обещает отдать средства на благотворительность. К слову, завещание Успенского откроют в феврале этого года, и, возможно, Валентин будет значиться в нем.Мужчина заметил, что много лет назад, только начиная писательскую карьеру, он обращался за помощью к знаменитому литератору, однако получил от ворот поворот. Этот рассказ привел присутствующих в студии экспертов к выводу, что Постников затеял весь этот скандал ради продвижения своих книг.Элеонора Филина – третья жена Успенского, также появилась встудии шоу. По словам экс-супруги знаменитости, Эдуард Николаевич никогда неговорил о том, что у него есть внебрачные дети. Однако Филина не исключает ихсуществование. "Теоретически могло быть.Не удивлюсь, что еще пару-тройку найдется", – сообщила Элеонора, отвечая навопросы ведущего Андрея Малахова.Единственная родня дочь автора "Чебурашки" Татьяна Успенскаяне верит Валентину. "Я немножко Валю знаю. Это какая-то фантазия, обида у него.Его отец умер и, может быть, обида, что мой отец не помогал. В нашем случае – небыть сыном Успенского лучше, чем быть сыном. Сказать, что он плохо относился кдетям, – это ни сказать ничего. Почему он решил сейчас обозначиться? Валя придумываетдиалоги, придумывает факты, и ему не стыдно. Отец ничего хорошего про Валю неговорил, ни как о писателе, ни как о члене семьи", – заявила она.Вдова легендарного автора – его четвертая жена Елена тожескептически отнеслась к заявлениям Постникова. "Я смеялась. Я говорила, тызнаешь, Эдик, дорогой мой, вот все, когда умирают, у всех дети внебрачныевылезают. Он говорит, этого в жизни уменя не будет. Это чушь собачья, мы даже посмеялись. Он говорил: "Никаких внебрачныхдетей", – вспомнила Успенская.