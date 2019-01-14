Александру Лукашенко напомнили о поддержке со стороны
России. Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал белорусского президента ценить
оказываемую стране помощь.
Александру Лукашенко напомнили о поддержке со стороны
России. Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал белорусского президента ценить
оказываемую стране помощь.
Россия вкачала в белорусскую экономику миллиарды долларов, Минск
должен это ценить. Медведев отметил, что Россия при этом не требует возврата этих
средств и в случае необходимости предоставит братской стране отсрочку.
Возможно, даже в убыток себе.
"Мы пролонгируем эти кредиты по просьбе наших партнеров
в условиях, когда для нас закрыты
финансовые рынки западных стран. То есть, по сути, мы помогаем им, вынимая
деньги из нашей экономики. Это надо ценить, рассуждая о союзнических
отношениях", – приводит слова российского премьера РИА Новости.
В последнее время отношения России и Белоруссии напоминают
американские горки – за взлетом неминуемо следует падение. Москва уже не знает
как реагировать на провокационные заявления Александра Лукашенко. Несколько
дней назад выступил с угрозами в адрес нашей страны, заявив, что если Кремль не
компенсирует Минску потери от высоких цен на нефть, то форпост, защищающий
Россию на западном направлении, исчезнет.
Эксперты сочли эти слова о возможной потери единственного
союзника, прикрывающего Россию на западных границах, банальным шантажом. Особенно
странно они звучали после двух предновогодних встреч Лукашенко с Владимиром
Путиным. Белорусский лидер дважды за неделю прилетал в Москву и по несколько
часов беседовал с российским президентом. Батька даже привез в подарок к Новому
году четыре мешка отборной картошки.
После этих визитов Лукашенко заявил, что все двусторонние проблемы
практически решены, а создание Союза России и Белоруссии – дело выполненное.