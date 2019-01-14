Александру Лукашенко напомнили о поддержке со стороны России. Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал белорусского президента ценить оказываемую стране помощь.

Александру Лукашенко напомнили о поддержке со стороныРоссии. Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал белорусского президента ценитьоказываемую стране помощь.Россия вкачала в белорусскую экономику миллиарды долларов, Минскдолжен это ценить. Медведев отметил, что Россия при этом не требует возврата этихсредств и в случае необходимости предоставит братской стране отсрочку.Возможно, даже в убыток себе."Мы пролонгируем эти кредиты по просьбе наших партнеровв условиях, когда для нас закрытыфинансовые рынки западных стран. То есть, по сути, мы помогаем им, вынимаяденьги из нашей экономики. Это надо ценить, рассуждая о союзническихотношениях", – приводит слова российского премьера РИА Новости.В последнее время отношения России и Белоруссии напоминаютамериканские горки – за взлетом неминуемо следует падение. Москва уже не знаеткак реагировать на провокационные заявления Александра Лукашенко. Несколькодней назад выступил с угрозами в адрес нашей страны, заявив, что если Кремль некомпенсирует Минску потери от высоких цен на нефть, то форпост, защищающийРоссию на западном направлении, исчезнет.Эксперты сочли эти слова о возможной потери единственногосоюзника, прикрывающего Россию на западных границах, банальным шантажом. Особенностранно они звучали после двух предновогодних встреч Лукашенко с ВладимиромПутиным. Белорусский лидер дважды за неделю прилетал в Москву и по несколькочасов беседовал с российским президентом. Батька даже привез в подарок к Новомугоду четыре мешка отборной картошки.После этих визитов Лукашенко заявил, что все двусторонние проблемыпрактически решены, а создание Союза России и Белоруссии – дело выполненное.