В последнее время
в британской прессе не утихают споры о том, кто станет крестным родителем
будущего ребенка герцога и герцогини Сассекских. Пока одни уверены в том, что
важную роль в жизни малыша сыграют Кейт Миддлтон и Уильям, королевский эксперт Андреа Боэлк настаивает,
что Меган Маркл и Гарри обратятся за помощью к другим членам королевской
семьи.
В последнее время
в британской прессе не утихают споры о том, кто станет крестным родителем
будущего ребенка герцога и герцогини Сассекских. Пока одни уверены в том, что
важную роль в жизни малыша сыграют Кейт Миддлтон и Уильям, королевский эксперт Андреа Боэлк настаивает,
что Меган Маркл и Гарри обратятся за помощью к другим членам королевской
семьи.
В октябре прошлого
года пресс-служба Кенсингтонского дворца объявила о том, что герцог и герцогиня
Сассекские ожидают рождения первенца весной 2019 года. Специалист Эндреа Боэлк утверждает, что бывшей актрисе предстоит принять непростое решение – выбрать крестных родителей для малыша.
"Одним из кандидатов на эту роль может стать Джессика
Малрони. У нее есть большие шансы стать крестной матерью. Она ведь лучшая
подруга герцогини. Или ей может стать принцесса Евгения. Она и очень
близки. К тому же, она тоже живет в Кенсингтонском дворце. Маловероятно, что это
будут Уильям и Кейт. Аристократы редко обращаются к своим братьям и
сестрам", – отметила она.
Эксперт предположила, что бывшая актриса может пригласить своих звездных
друзей. "Крестной матерью может стать Серена Уильямс. Герцогиня
познакомилась с ней на игре Супербоул в 2010 году. Важную роль в жизни будущего ребенка может сыграть индийская актриса Приянка Чопра или американский
модельер Миша Ноноо. У супруги принца Гарри есть много вариантов", – заключила Боэлк.
Но герцог и герцогиня Кембриджские вряд ли будут сильно переживать из-за решения . Ведь они сами выбрали других людей в качестве крестных родителей. Известно, что крестной матерью принца Джорджа является Зара Тиндолл. Кузены Кейт Миддлтон Адам и Люси стали крестными родителями принцессы Шарлотты и принца Луи.