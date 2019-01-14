В последнее время в британской прессе не утихают споры о том, кто станет крестным родителем будущего ребенка герцога и герцогини Сассекских. Пока одни уверены в том, что важную роль в жизни малыша сыграют Кейт Миддлтон и Уильям, королевский эксперт Андреа Боэлк настаивает, что Меган Маркл и Гарри обратятся за помощью к другим членам королевской семьи.

В последнее времяв британской прессе не утихают споры о том, кто станет крестным родителембудущего ребенка герцога и герцогини Сассекских. Пока одни уверены в том, чтоважную роль в жизни малыша сыграют Кейт Миддлтон и Уильям, королевский эксперт Андреа Боэлк настаивает,что Меган Маркл и Гарри обратятся за помощью к другим членам королевскойсемьи.В октябре прошлогогода пресс-служба Кенсингтонского дворца объявила о том, что герцог и герцогиняСассекские ожидают рождения первенца весной 2019 года. Специалист Эндреа Боэлк утверждает, что бывшей актрисе предстоит принять непростое решение – выбрать крестных родителей для малыша."Одним из кандидатов на эту роль может стать ДжессикаМалрони. У нее есть большие шансы стать крестной матерью. Она ведь лучшаяподруга герцогини. Или ей может стать принцесса Евгения. Она и оченьблизки. К тому же, она тоже живет в Кенсингтонском дворце. Маловероятно, что этобудут Уильям и Кейт. Аристократы редко обращаются к своим братьям исестрам", – отметила она.Эксперт предположила, что бывшая актриса может пригласить своих звездныхдрузей. "Крестной матерью может стать Серена Уильямс. Герцогиняпознакомилась с ней на игре Супербоул в 2010 году. Важную роль в жизни будущего ребенка может сыграть индийская актриса Приянка Чопра или американскиймодельер Миша Ноноо. У супруги принца Гарри есть много вариантов", – заключила Боэлк.Но герцог и герцогиня Кембриджские вряд ли будут сильно переживать из-за решения . Ведь они сами выбрали других людей в качестве крестных родителей. Известно, что крестной матерью принца Джорджа является Зара Тиндолл. Кузены Кейт Миддлтон Адам и Люси стали крестными родителями принцессы Шарлотты и принца Луи.