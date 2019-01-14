Известно, что герцогини Сассекская и Кембриджская имеют между собой довольно натянутые отношения. Хотя и Меган Маркл, и Кейт Миддлтон – вовсе не голубых кровей, у каждой есть претензии на первенство.

Известно, что герцогиниСассекская и Кембриджская имеют между собой довольно натянутые отношения. Хотяи Меган Маркл, и Кейт Миддлтон – вовсе не голубых кровей, у каждой естьпретензии на первенство.Как будут складываться отношения в королевскойсемье Великобритании, "Дни.ру" рассказала"Да, ссора между ними была. Она плавно перешла и на братьев(принцы Гарри и Уильям – прим. ред.). В этом есть логика. Уклад королевской семьиимеет свои особенности заложенные годами. Все это строго соблюдается и всеживут практически по регламенту. Некое ранжирование присутствует", – отметилатаролог. Она добавила, что если в такое общество попадают люди вовсе некоролевских кровей, "можно сказать, с улицы", то не стоит и удивляться."Эти люди обычные и выясняют отношения они согласно тому, какпривыкли жить раньше и как их воспитали", – заявила ясновидящая о Кейт и Меган."Мира ожидать внутри королевской семьи не стоит. Им сложно будет одеть на лицамирную маску. Все будет происходить по нарастающей. Волна будет захлестывать,появятся новые негативные эмоции", – предсказала Абравитова.По ее словам, наступит новая эра в жизни королевских покоев. "Насждет много чего интересного. Армия поклонников у каждого будет расти, а междусобой все будет выглядеть, как соревнование. Позже все это будетдемонстрироваться на людях, и тем самым ажиотаж вокруг королевских особ будетрасти не по дням, а по часам", – резюмировала таролог.