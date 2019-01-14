Известно, что герцогини
Сассекская и Кембриджская имеют между собой довольно натянутые отношения. Хотя
и Меган Маркл, и Кейт Миддлтон – вовсе не голубых кровей, у каждой есть
претензии на первенство.
Известно, что герцогини
Сассекская и Кембриджская имеют между собой довольно натянутые отношения. Хотя
и Меган Маркл, и Кейт Миддлтон – вовсе не голубых кровей, у каждой есть
претензии на первенство.
Как будут складываться отношения в королевской
семье Великобритании, "Дни.ру" рассказала
"Да, ссора между ними была. Она плавно перешла и на братьев
(принцы Гарри и Уильям – прим. ред.). В этом есть логика. Уклад королевской семьи
имеет свои особенности заложенные годами. Все это строго соблюдается и все
живут практически по регламенту. Некое ранжирование присутствует", – отметила
таролог. Она добавила, что если в такое общество попадают люди вовсе не
королевских кровей, "можно сказать, с улицы", то не стоит и удивляться.
"Эти люди обычные и выясняют отношения они согласно тому, как
привыкли жить раньше и как их воспитали", – заявила ясновидящая о Кейт и Меган.
"Мира ожидать внутри королевской семьи не стоит. Им сложно будет одеть на лица
мирную маску. Все будет происходить по нарастающей. Волна будет захлестывать,
появятся новые негативные эмоции", – предсказала Абравитова.
По ее словам, наступит новая эра в жизни королевских покоев. "Нас
ждет много чего интересного. Армия поклонников у каждого будет расти, а между
собой все будет выглядеть, как соревнование. Позже все это будет
демонстрироваться на людях, и тем самым ажиотаж вокруг королевских особ будет
расти не по дням, а по часам", – резюмировала таролог.