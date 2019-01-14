Ранее он занимал разные должности в департаменте по труду и занятости населения

Ранее он занимал разные должности в департаменте по труду и занятости населенияКомитет по молодежной политике администрации Владимирской области с 10 января возглавил 28-летний Александр Кожевников, сообщает пресс-служба областной администрации. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Владимир Сипягин.Александр Владимирович Кожевников родился в 1990 году во Владимире, окончил Современную гуманитарную академию по направлению юриспруденция. В 2013-2014 годах служил в вооруженных силах РФ, с 2014 по 2015 годы работал юрисконсультом отдела договорно-правовой работы филиала ФГУП «Охрана» МВД.С 2016 года Александр Кожевников занимал различные должности в департаменте по труду и занятости населения областной администрации.