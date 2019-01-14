Внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной Анна Трегубенко стала гостьей программы Пусть говорят Первого канала. Наследница артистки рассказала, почему родственники отвернулись от нее.

Внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной Анна Трегубенко сталагостьей программы "Пусть говорят" Первого канала. Наследница артистки рассказала,почему родственники отвернулись от нее.Появившись в студии ток-шоу Анна, сообщила, что следит заличной жизнью своих близких через прессу. Она очень обрадовалась браку Федосеевой-Шукшинойи продюсера Бари Алибасова."Я умаю, что брак с Бари Каримовичем будет отправной точкой налаживаниянаших отношений. Это не был сюрприз. Он был всегда рядом, он ее поддерживал, онвсегда помогал", – заметила молодая женщина.Анна сообщила, что семья отвернулась от нее. Несколько лет она воюет с родственниками. К примеру, отношение с тетей ОльгойШукшиной испортились из-за московской квартиры."В 2013 году мы поженились с моим теперь уже бывшим мужемКонстантином и переехали временно жить на Бочкова, в ту самую квартиру, из-закоторой вспыхнули страсти. Это очень не понравилось Ольге Васильевне. Она впрямом смысле натравила на меня своего сына Васю и двух его друзей. Она давалакоманды по громкой связи, по телефону, а я все слышала из соседней комнаты. Тогдаза меня заступился мой муж. Мы очень быстро покинули Бочкова, оставили все вещи",– рассказала Трегубенко. Анна заметила, что на тот момент была единственнымчленом семьи, который хорошо относился к Ольге.И если конфликт стеткой молодая женщина перенесла стойко, то предательство матери актрисы МарииШукшиной выбилоу нее почву из-под ног."В какой-то моментмоя семья решила наказать меня за то, что я начала принимать самостоятельныерешения. Это произошло из-за нашего с бабушкой недопонимания финансового. Онаподарила мне определенную сумму денег, и в какой-то момент ее давняя знакомаяуговорила ее купить квартиру в Новой Москве, но только почему-то втридорога. Натот момент это была сумма в 4,5 миллиона рублей, а по факту было больше… Даже нетдокументов с действительной суммой. Я не уверена до конца оформлена ли этаквартира на бабушку. И при покупке квартиры бабушка стала требовать с меняподаренную сумму. На эти деньги я и сын жили после развода", – поделилась Анна.Внучка Федосеевой-Шукшиной вспоминает, что тогда ей началипоступать звонки с угрозами. Неизвестные просили вернуть деньги бабушке. Мария Шукшинаобещала помочь дочери разобраться в ситуации. Актриса привезла дочь к ЛидииНиколаевне."Мы приехали на Бочкова, сели втроем за стол. Я предложила отдаватьпомесячно. Но ей нужна была вся сумма. В этот момент мама в прямом смыслеотвернулась от меня. Она уставилась в телефон. Вместо поддержки она от меняотвернулась. У меня земля ушла из-под ног", – сдерживая слезы рассказала Анна.По словам Трегубенко, после этой беседы она осталась наулице с ребенком на руках. С тех пор молодая женщина снимает квартиру. Она однарастит сына.Сложное материальное положение вынудило Анну продатьпитерскую квартиру, которую 10 лет назад на нее переписала бабушка. "Мне негдебыло жить, я поняла, что надо продавать. Да, – это не совсем правильно, да, —это любимый город бабушки, но, с другой стороны, она там крайне редко бывает. Аеще ключи от этой квартиры были у половины города. Я не знаю, как отель на часиспользовалась эта квартира, или там были какие-то тусовки. Я неоднократно менялазамки", – оправдывалась внучка легендарной актрисы.Трегубенко считает, что именно мать заставила бабушку судитьсяс ней из-за этой жилплощади. Она отметила, что на вырученные деньги приобрелаквартиру в Московской области и готова забрать бабушку к себе.Молодая женщиназаявила, что из-за шумихи в прессе она не может устроится на работу. До судебногоразбирательства у нее были неплохие варианты, однако, после того как историяс питерской квартирой попала в прессу, ей вежливо отказали в трудоустройстве.Ведущий ДмитрийБорисов отметил, что шумиха действительно не лучшим образом отразилась нарепутации Трегубенко. "По тому, что есть про вас в публичном пространстве, дажеу меня складывается впечатление, что вы – монстр!" – сказал шоумен.В конце программы адвокат Федосеевой Шукшиной заявил, чторассказ Анны не совсем правдив. Артистка не дарила изворотливой внучке деньги, она дала доверенность на управление счетом, на котором оставалось полтора миллиона."Вы ей сказали, что вы являетесь квалифицированным инвестором,который будет эти деньги вкладывать, зарабатывать проценты и увеличивать еесостояние. Но, когда бабушка увидела, что ее банковский счет пуст, вот в этотмомент возник тот конфликт, о котором вы рассказываете", – вывел Анну начистую воду юрист.