В недавнем интервью народная артистка подняла гражданскую тему. Лия Ахеджакова жестко поставила на место людей, которые продолжают с охотой писать доносы.

В недавнем интервью народная артистка подняла гражданскую тему. Лия Ахеджакова жестко поставила на место людей, которые продолжают "с охотой писать доносы".Актриса не боится открыто высказывать свое мнение. На борьбу с несправедливостью она выходит ради людей, которые сами обращаются к ней запомощью. Ахеджакова отметила, что в России много артистов, готовых защитить "преследуемых властью"."Это Юлия Ауг, Леша Серебренников, МишаЕфремов, Макаревич, Шевчук. Много. Но есть еще очень много таких людей средимоих друзей. Вот Володя Еремин – он такой же, как я", – пояснила .По мнению артистки, телевидение является источником "лжи и фальсификаций", потому что там работают "необразованные, неумные, продажные люди". Она считает, что в современной России встречается "многосоветизма"."Вот это стукачество. Вот эти доносы. То, что произошло сейчасс Сокуровым, когда один из директоров его фонда написал на него донос. Доносыпишут охотно. Эта совковая традиция, которая тянется оттуда, из истории", -передает ее слова "Московский комсомолец".Тем не менее верит, что молодым людям удастся изменить ситуацию в стране к лучшему. Многие из них принимают участие в оппозиционных митингах."Я знаю молодых, не трусливых, не связанных какой-то памятьюи традицией, людей, умеющих думать, говорить, знающих языки. Они уже люди мира.И хочется, чтобы они подхватили то, что сейчас опустилось ниже плинтуса, то,что исчезает с теми, кто ушел", – поделилась актриса. Она надеется, что "интеллектуалы и мыслители" заглушат "холуйство и мракобесие".