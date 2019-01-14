В недавнем интервью народная артистка подняла гражданскую тему. Лия Ахеджакова жестко поставила на место людей, которые продолжают с охотой писать доносы.
В недавнем интервью народная артистка подняла гражданскую тему. Лия Ахеджакова жестко поставила на место людей, которые продолжают "с охотой писать доносы".
Актриса не боится открыто высказывать свое мнение. На борьбу с несправедливостью она выходит ради людей, которые сами обращаются к ней за
помощью. Ахеджакова отметила, что в России много артистов, готовых защитить "преследуемых властью".
"Это Юлия Ауг, Леша Серебренников, Миша
Ефремов, Макаревич, Шевчук. Много. Но есть еще очень много таких людей среди
моих друзей. Вот Володя Еремин – он такой же, как я", – пояснила .
По мнению артистки, телевидение является источником "лжи и фальсификаций", потому что там работают "необразованные, неумные, продажные люди". Она считает, что в современной России встречается "много
советизма".
"Вот это стукачество. Вот эти доносы. То, что произошло сейчас
с Сокуровым, когда один из директоров его фонда написал на него донос. Доносы
пишут охотно. Эта совковая традиция, которая тянется оттуда, из истории", -
передает ее слова "Московский комсомолец".
Тем не менее верит, что молодым людям удастся изменить ситуацию в стране к лучшему. Многие из них принимают участие в оппозиционных митингах.
"Я знаю молодых, не трусливых, не связанных какой-то памятью
и традицией, людей, умеющих думать, говорить, знающих языки. Они уже люди мира.
И хочется, чтобы они подхватили то, что сейчас опустилось ниже плинтуса, то,
что исчезает с теми, кто ушел", – поделилась актриса. Она надеется, что "интеллектуалы и мыслители" заглушат "холуйство и мракобесие".