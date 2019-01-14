Первая снежная буря в новом году обрушилась на Вашингтон. По прогнозам синоптиков, к вечеру воскресенья, 13 января, по местному времени количество осадков может достигнуть четверти метра.

Первая снежная буря в новом году обрушилась на столицу Соединенных Штатов Америки. По прогнозам синоптиков, к вечеру воскресенья, 13 января, по местному времени количество осадков в Вашингтоне может достигнуть четверти метра.Власти округа Колумбия и штата Мэриленд призывают местных жителей проявлять бдительность на дорогах. По информации издания The Washington Post, в штате Виргиния в результате ДТП в ночь на 13 января погибли три человека.С полуночи воскресенья на дорогах Вашингтона и пригородов произошла 231 авария, еще около 120 водителей просто застряли на дорогах. Управление полиции Вашингтона рекомендует водителям воздержаться от поездок хотя бы до позднего вечера воскресенья, когда снегопад должен прекратиться, сообщает ТАСС.14 января из-за снежного шторма будут закрыты многие школы, передает РИА Новости. В настоящее время на дорогах наблюдается значительно меньше машин, чем обычно. Некоторые жители Вашингтона предпочитают идти по дорогам, на которых снега значительно меньше, чем на нерасчищенных тротуарах.Местные жители уже приспособились к непогоде – некоторые вышли с воздушными змеями и сноубордами, чтобы, поймав ветер, прокатиться вокруг Монумента Вашингтона – одной из главных достопримечательностей города.