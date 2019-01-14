В ходе личного досмотра злоумышленника полицейские обнаружили и изъяли около 200 граммов запрещенных веществ...

Сотрудниками ОНК УВД по ЮАО и ГУНК МВД России совместно с сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮАО задержан подозреваемый в покушении на сбыт наркотических средств.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий на Дорожной улице был задержан 30-летний житель столицы. В ходе личного досмотра злоумышленника полицейские обнаружили и изъяли вещество неизвестного происхождения. Согласно проведенному исследованию данные вещества являются наркотическим средством – каннабис (марихуана), общей массой более 20 граммов и психотропным веществом – амфетамин, общей массой свыше 190 граммов.По данному факту следственной частью УВД по ЮАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22