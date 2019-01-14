Врачам удалось восстановить сердцебиение раненого мэра Гданьска Павела Адамовича. Надежда есть, говорят медики.

Врачам удалось восстановить сердцебиение раненого мэра Гданьска Павла Адамовича. Надежда есть, говорят медики, однако состояние пострадавшего все еще тяжелое. Об этом написал в своем Twitter президент Польши Анджей Дуда. Он попросил своих подписчиков поддержать градоначальника и молиться за него.Otrzymałem informację, że Lekarzom udało się przywrócić akcję serca ciężko rannego Pana Prezydenta Pawła Adamowicza i jest nadzieja ale stan nadal jest bardzo trudny. Kto może, proszę o wsparcie dla Niego dobrą myślą, kto może modlitwą. Tyle możemy.— Andrzej Duda (@AndrzejDuda) January 13, 2019Ранее сообщалось, что на Адамовича было совершено покушение во время благотворительного концерта для сбора средств в помощь медицинским учреждениям. 27-летний ранее судимый житель Гданьска, выкрикивая обвинения в незаконном приговоре к тюремному сроку, несколько раз ударил мэра ножом. Момент покушения попал на видео.Мэр был госпитализирован, ему проведена операция.