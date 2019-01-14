Исследователи из Базельского университета в Швейцарии разработали препарат, который способен предотвратить распространение метастазов у пациенток, страдающих от рака груди. Теперь ученые планируют испытать это лекарство на людях.

Исследователи из Базельского университета в Швейцарии разработалипрепарат, который способен предотвратить распространение метастазов у пациенток, страдающих от рака груди. Теперь ученые планируют испытать это лекарство на людях.Специалисты утверждают, что опухолевые клетки способны собираться в кластеры, которые образуютметастазы. Эти опасные вещества могут поражать жизненно важные органычеловека и в конце концов привести к летальному исходу.Ученые решили создать препарат, который не позволит появиться этим кластерам. Для этого они провели масштабное исследование, в ходе которого проанализировалиболее двух тысяч соединений и обнаружили ингибитор Na +/K + ATPase. Это вещество можетразлагать группы пораженных клеток и, таким образом, предотвращать появлениеметастазов."Мы пытались найти подход борьбы с раком, который быотличался от общепринятых. В итоге нашли препарат, который не убивает раковыеклетки, но разобщает их", – цитирует руководителя исследования Никола Ацето издание"Известия".Ученые уже провели успешный эксперимент препарата на мышах.Теперь они планируют проверить лекарство на пациентках, которыестрадают от рака молочной железы.