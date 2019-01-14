Исследователи из Базельского университета в Швейцарии разработали
препарат, который способен предотвратить распространение метастазов у пациенток, страдающих от рака груди. Теперь ученые планируют испытать это лекарство на людях.
Исследователи из Базельского университета в Швейцарии разработали
препарат, который способен предотвратить распространение метастазов у пациенток, страдающих от рака груди. Теперь ученые планируют испытать это лекарство на людях.
Специалисты утверждают, что опухолевые клетки способны собираться в кластеры, которые образуют
метастазы. Эти опасные вещества могут поражать жизненно важные органы
человека и в конце концов привести к летальному исходу.
Ученые решили создать препарат, который не позволит появиться этим кластерам. Для этого они провели масштабное исследование, в ходе которого проанализировали
более двух тысяч соединений и обнаружили ингибитор Na +/K + ATPase. Это вещество может
разлагать группы пораженных клеток и, таким образом, предотвращать появление
метастазов.
"Мы пытались найти подход борьбы с раком, который бы
отличался от общепринятых. В итоге нашли препарат, который не убивает раковые
клетки, но разобщает их", – цитирует руководителя исследования Никола Ацето издание
"Известия".
Ученые уже провели успешный эксперимент препарата на мышах.
Теперь они планируют проверить лекарство на пациентках, которые
страдают от рака молочной железы.