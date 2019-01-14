Стали известны подробности о преступнике, напавшем во время благотоворительного концента на мэра Гданьска Павла Адамовича.

Стали известны подробности о преступнике, напавшем во время благотоворительного концента на мэра Гданьска Павла Адамовича. Известно, что преступнику 27 лет, он проживает в Гданьске. Ранее он привлекался к ответственности за преступления против здоровья и жизни, передает РИА Новости. На концерт злоумышленник проник, пользуясь журналистским удостоверением.Преступник нанес мэру Гданьска ножевое ранение. Врачи провели реанимационные мероприятия на месте, затем раненый был направлен в больницу. Ему провели операцию, он находится в критическом состоянии.Мотивы преступника неизвестны. По некоторым данным, он мстил Адамовичу за якобы незаконный приговор.