Белорусский
лидер Александр Лукашенко призвал к скорейшему прекращению войны в
Донбассе. Вряд ли слова Батьки понравятся президенту Украины Петру
Порошенко – лидер Незалежной неоднократно делал воинственные заявления и грозился решить проблему мятежного региона силой.
Белорусский
лидер Александр Лукашенко призвал к скорейшему прекращению войны в
Донбассе. Вряд ли слова Батьки понравятся президенту Украины Петру
Порошенко – лидер Незалежной неоднократно делал воинственные заявления и грозился решить проблему мятежного региона силой.
Призыв прозвучал в ходе его встречи с главой общественного движения "Украинский выбор" Виктором Медведчуком.
Войну в Донбассе президент Белоруссии назвал "недоразумением".
"Братские республики, народы… Делаем нашим врагам и соперникам подарок
своими руками", – сказал Батька.
Медведчук,
в свою очередь, отметил роль Минска в урегулировании конфликта. Он
отметил, что Лукашенко в свое время предоставил для противоборствующих
сторон переговорную площадку в белорусской столице. В то же время Медведчук пожаловался, что достигнутые договоренности не выполняются.
Конфликт
в Донбассе продолжается пять лет, а пресловутые минские соглашения
подписывались дважды, напомнил член экспертного совета по развитию
информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.
"И
после всего этого Лукашенко заявляет, что это всего лишь недоразумение?
Настоящая людская трагедия, 10 000 погибших, это недоразумение? Я не
понимаю, как можно быть настолько не в материале, чтобы делать подобные
заявления?" – сказал эксперт в комментарии для "Дни.ру".
Манукян
призвал побывать в Донбассе и поинтересоваться у местных
жителей, что они думают об этом "недоразумении". По словам эксперта,
происходящее в регионе – результат преступной политики президента
Украины Петра Порошенко и глава Совета нацбезопасности и обороны
Александра Турчинова.
"По сути, речь идет о геноциде жителей Донбасса, который происходил на протяжении 2014-2015 годов. Так что недоразумение – это скорее подобные заявления из уст лидера Белоруссии", – заключил Манукян.
Напомним, ранее командир батальона "Восток" армии Донецкой республики Александр Ходаковский не исключил наступления украинской армии в Донбассе. По его словам, новый виток конфликта – последний шанс лидера Незалежной удержаться у власти.