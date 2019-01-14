Белорусский лидер Александр Лукашенко призвал к скорейшему прекращению войны в Донбассе. Вряд ли слова Батьки понравятся президенту Украины Петру Порошенко – лидер Незалежной неоднократно делал воинственные заявления и грозился решить проблему мятежного региона силой.

Белорусскийлидер Александр Лукашенко призвал к скорейшему прекращению войны вДонбассе. Вряд ли слова Батьки понравятся президенту Украины ПетруПорошенко – лидер Незалежной неоднократно делал воинственные заявления и грозился решить проблему мятежного региона силой.Призыв прозвучал в ходе его встречи с главой общественного движения "Украинский выбор" Виктором Медведчуком.Войну в Донбассе президент Белоруссии назвал "недоразумением"."Братские республики, народы… Делаем нашим врагам и соперникам подароксвоими руками", – сказал Батька.Медведчук,в свою очередь, отметил роль Минска в урегулировании конфликта. Онотметил, что Лукашенко в свое время предоставил для противоборствующихсторон переговорную площадку в белорусской столице. В то же время Медведчук пожаловался, что достигнутые договоренности не выполняются.Конфликтв Донбассе продолжается пять лет, а пресловутые минские соглашенияподписывались дважды, напомнил член экспертного совета по развитиюинформационного общества при Госдуме Вадим Манукян."Ипосле всего этого Лукашенко заявляет, что это всего лишь недоразумение?Настоящая людская трагедия, 10 000 погибших, это недоразумение? Я непонимаю, как можно быть настолько не в материале, чтобы делать подобныезаявления?" – сказал эксперт в комментарии для "Дни.ру".Манукянпризвал побывать в Донбассе и поинтересоваться у местныхжителей, что они думают об этом "недоразумении". По словам эксперта,происходящее в регионе – результат преступной политики президентаУкраины Петра Порошенко и глава Совета нацбезопасности и обороныАлександра Турчинова."По сути, речь идет о геноциде жителей Донбасса, который происходил на протяжении 2014-2015 годов. Так что недоразумение – это скорее подобные заявления из уст лидера Белоруссии", – заключил Манукян.Напомним, ранее командир батальона "Восток" армии Донецкой республики Александр Ходаковский не исключил наступления украинской армии в Донбассе. По его словам, новый виток конфликта – последний шанс лидера Незалежной удержаться у власти.