Депутаты Бундестага просят провести матч-реванш с командой
Госдумы по футболу. Летом прошлого года немецкие политики проиграли в Москве со
счетом 5:3.
Депутаты Бундестага просят провести матч-реванш с командой
Госдумы по футболу. Летом прошлого года немецкие политики проиграли в Москве со
счетом 5:3.
Парламентарии хотят отыграться после поражения в матче,
который прошел перед самым началом чемпионата мира по футболу, рассказал на
встрече с журналистами "Парламентской газеты" спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Сейчас мы обсуждаем сроки поездки нашей делегации в
Германию, в Бундестаг, делегацию возглавит первый вице-спикер Госдумы Александр
Жуков", – сказал Володин.
Депутаты Госдумы 8 июня 2018 года одержали победу в
товарищеском матче с командой Бундестага со счетом 5:3. Игра прошла в Москве,
на стадионе "Красная Пресня".
В нашей команде играли и мужчины, и женщины:
класс игры показали Ольга Тимофеева, Светлана Журова, Инга Юмашева и Алена
Аршинова. Перед матчем первый вице-спикер Думы Александр Жуков подарил
парламентариям из ФРГ статуэтку прославленного вратаря Льва Яшина.
В перерыве между таймами вице-спикер Ольга Тимофеева,
комментируя игру, сказала: "Все привыкли видеть нас в зале пленарных заседаний,
но мы сегодня в другом амплуа. Накануне чемпионата мира по футболу мы
популяризируем футбол".