Депутаты Бундестага просят провести матч-реванш с командой Госдумы по футболу. Летом прошлого года немецкие политики проиграли в Москве со счетом 5:3.

Депутаты Бундестага просят провести матч-реванш с командойГосдумы по футболу. Летом прошлого года немецкие политики проиграли в Москве сосчетом 5:3.Парламентарии хотят отыграться после поражения в матче,который прошел перед самым началом чемпионата мира по футболу, рассказал навстрече с журналистами "Парламентской газеты" спикер Госдумы Вячеслав Володин."Сейчас мы обсуждаем сроки поездки нашей делегации вГерманию, в Бундестаг, делегацию возглавит первый вице-спикер Госдумы АлександрЖуков", – сказал Володин.Депутаты Госдумы 8 июня 2018 года одержали победу втоварищеском матче с командой Бундестага со счетом 5:3. Игра прошла в Москве,на стадионе "Красная Пресня".В нашей команде играли и мужчины, и женщины:класс игры показали Ольга Тимофеева, Светлана Журова, Инга Юмашева и АленаАршинова. Перед матчем первый вице-спикер Думы Александр Жуков подарилпарламентариям из ФРГ статуэтку прославленного вратаря Льва Яшина.В перерыве между таймами вице-спикер Ольга Тимофеева,комментируя игру, сказала: "Все привыкли видеть нас в зале пленарных заседаний,но мы сегодня в другом амплуа. Накануне чемпионата мира по футболу мыпопуляризируем футбол".