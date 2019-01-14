Киев готовит новую попытку прохода через Керченский пролив.
На этот раз все будет серьезнее: украинские корабли пойдут под прикрытием
натовских военных.Эксперты не исключают, что столкновение на море может послужить прологом к Третьей мировой войне.
Киев готовит новую попытку прохода через Керченский пролив.
На этот раз все будет серьезнее: украинские корабли пойдут под прикрытием
натовских военных.Эксперты не исключают, что столкновение на море может послужить прологом к Третьей мировой войне.
О подготовке новой провокации проболтался ветеран украинской
разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан. Он рассказал журналистам, что вторая
попытка прохода украинских военных
кораблей через Керченский пролив будет более подготовленной.
"На этот раз нас будут сопровождать корабли НАТО и
ОБСЕ. Уже существуют такие договоренности", – сообщил бывший военный. Почему-то
он уверен в том, что российским пограничникам придется пропустить украинские
катера через пролив, поскольку они не захотят усугублять ситуацию.
Напомним, что 25 ноября три украинских корабля нарушили
границу России и двинулись из порта Одесса на Черном море в сторону Мариуполя,
расположенного в Азовском море.
Суда совершали опасное маневрирование и не
подчинялись требованиям российских пограничников. Через несколько часов они были
задержаны вместе с экипажами, а спустя несколько дней суд отправил моряков под
арест на два месяца.
Президент Украины Петр Порошенко после этого ввел в
приграничных с Россией областях военное положение сроком на месяц. В Москве
заявили, что наши пограничники во время инцидента действовали по международным законам.
Президент Владимир Путин дал понять, что Россия не позволит никому нарушать
свои границы и игнорировать установленные правила судоходства в Керченском
проливе.