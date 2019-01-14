Киев готовит новую попытку прохода через Керченский пролив. На этот раз все будет серьезнее: украинские корабли пойдут под прикрытием натовских военных.Эксперты не исключают, что столкновение на море может послужить прологом к Третьей мировой войне.

Киев готовит новую попытку прохода через Керченский пролив.На этот раз все будет серьезнее: украинские корабли пойдут под прикрытиемнатовских военных.Эксперты не исключают, что столкновение на море может послужить прологом к Третьей мировой войне.О подготовке новой провокации проболтался ветеран украинскойразведки, генерал-лейтенант Василий Богдан. Он рассказал журналистам, что втораяпопытка прохода украинских военныхкораблей через Керченский пролив будет более подготовленной."На этот раз нас будут сопровождать корабли НАТО иОБСЕ. Уже существуют такие договоренности", – сообщил бывший военный. Почему-тоон уверен в том, что российским пограничникам придется пропустить украинскиекатера через пролив, поскольку они не захотят усугублять ситуацию.Напомним, что 25 ноября три украинских корабля нарушилиграницу России и двинулись из порта Одесса на Черном море в сторону Мариуполя,расположенного в Азовском море.Суда совершали опасное маневрирование и неподчинялись требованиям российских пограничников. Через несколько часов они былизадержаны вместе с экипажами, а спустя несколько дней суд отправил моряков подарест на два месяца.Президент Украины Петр Порошенко после этого ввел вприграничных с Россией областях военное положение сроком на месяц. В Москвезаявили, что наши пограничники во время инцидента действовали по международным законам.Президент Владимир Путин дал понять, что Россия не позволит никому нарушатьсвои границы и игнорировать установленные правила судоходства в Керченскомпроливе.