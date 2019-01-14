Норвежский биатлонист Йоханнес Бе обманом добыл себе победу в гонке преследования на четвертом этапе Кубка мира, который проходил в немецком Оберхофе. Обман был целенаправленно разработан против француза Мартена Фуркада.

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе обманом добыл себе победу в гонке преследования на четвертом этапе Кубка мира, который проходил в немецком Оберхофе. Обман был целенаправленно разработан против француза Мартена Фуркада.Тренерский штаб сборной Норвегии во главе с Эгилем Кристиансеном и Зигфридом Мазе во время гонки намеренно сказали Бе увеличить скорость, чтобы в борьбе с французом якобы приехать первым на огневой рубеж. Подсказка была сделана специально при Фуркаде, чтобы ее услышал и он."Мартен всегда старается быть первым, особенно в стрельбе, и я знаю эту его черту, — сказал Мазе, слова которого приводит "Спорт-экспресс" со ссылкой на TV2. – Здесь это было важно из-за ветра. Мы хотели потревожить Фуркада, сделав подсказку Йоханнесу. Да, мы пытались обмануть Мартена, ведь все имеет значение. Даже такие мелочи".В итоге, французский биатлонист клюнул на уловку. Он решил обогнать своего норвежского конкурента, пришел на стрельбище с учащенным пульсом и в итоге допустил два промаха. Более того, он подсобил и лежащему рядом Бе, закрыв того от ветра. Норвежец промазал лишь раз и в дальнейшем финишировал первым, а Фуркад завершил гонку на четвертой строчке.