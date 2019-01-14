Алиса Аршавина прокомментировала разлад в отношениях с футболистом Андреем Аршавиным. Женщина пожаловалась, что спортсмен совершенно не интересуется ни ей, ни их общей дочкой.

Алиса Аршавина прокомментировала разлад в отношениях с футболистом Андреем Аршавиным. Женщина пожаловалась, что спортсмен совершенно не интересуется ни ей, ни их общей дочкой.Несколько лет назад оставил свою беременную гражданскую жену Юлию Барановскую ради эффектной брюнетки Алисы Казьминой. В сентябре 2017 года влюбленные наконец оформили отношения, к тому же, тот момент Алиса ждала ребенка. В феврале она подарила мужу дочь. А уже в начале 2018 года разразился скандал: футболиста сняли на видео в обществе некой фигуристой модели. Реакция Алисы не замедлила последовать: она объявила о расставании, но вскоре простила мужа.Гармония в отношениях длилась недолго. Уже в декабре 2018 года в Сети снова "всплыло" видео, на котором катается на лошадке в обществе неких девушек, заливисто хохочущих. На сей раз Алиса заявила, что рассталась с мужем.Как выяснилось, уже несколько месяцев супруги живут раздельно. По словам Аршавиной, футболист не интересуется их общей дочерью и даже не выходит на связь. "Жаль, что в свои 37 лет он ведет себя как пацан. Может, еще включится здравый ум. Сейчас он в раздрае, меня и дочки как будто не было в его жизни. Влюбился, встал и пошел. Для него ребенок – это секс. А менять спутниц – обычное дело. Наверное, там уже новая романтика – коньки, отели, прогулки", – цитирует Алису Аршавину .Как отмечает издание, женщина на протяжении долгого времени прекрасно знала о неверности мужа, но пыталась закрывать на измены глаза. Алиса как могла сохраняла отношения с Андреем, причем старалась еще до рождения их дочери. Кстати, когда малышка появилась на свет, Аршавина, находящаяся с наследницей в Испании, узнала, что целый год муж изменял ей с моделью.