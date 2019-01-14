Злоумышленник проник в кабинет, открыл окно и сложил шубы на подоконник, а затем похитил их с улицы...

«Сотрудники ОУР ОМВД России по Таганскому району задержали 39-летнего мужчину, подозреваемого в краже шуб из учреждения культуры», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В территориальный отдел полиции поступило сообщение о краже личного имущества в одном из учреждений культуры, расположенном в Сибирском проезде.Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что три потерпевшие находились на мероприятии. Свою верхнюю одежду – шубы, они не сдали в гардероб, а оставили в одном из кабинетов на первом этаже. Вернувшись с мероприятия, женщины обнаружили, что шубы похищены. Общий материальный ущерб составил более 320 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на 15-й Парковой улице задержали подозреваемого – 39-летнего приезжего из ближнего зарубежья. Установлено, что злоумышленник проник в кабинет, открыл окно и сложил шубы на подоконник, а затем похитил их с улицы. Шубы изъяты и возвращены владелицам.Следствием ОМВД России по Таганскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60